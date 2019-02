Risto Mejide se niega a hablar de la relación de Albert Rivera y Malú: "No voy a hablar de la vida privada de un amigo" Ecoteuve.es 20/02/2019 - 18:12 0 Comentarios

El presentador ha pedido a los colaboradores de 'Todo es mentira' que no hablaran de ello

Este miércoles, los españoles se levantaban con la noticia del sorprendente relación entre Albert Rivera y Malú. Todo es mentira ha arrancado el programa haciéndose eco de la exclusiva de la revista Semana con un vídeo del líder de Ciudadanos y la cantante al ritmo de su canción Toda.

La pieza no ha sentado nada bien a Risto Mejide, que ha asegurado que no "había visto el vídeo": "Llevo doce años en televisión sin hablar de la vida privada de nadie y menos de un amigo", ha empezado diciendo muy enfadado ante la risa de sus colaboradores.

"Si ese va a ser el contenido de hoy, que sepáis compañeros, os lo digo a todo el equipo técnico y os lo digo allí en casa, yo pienso sabotear este programa", ha advertido el publicista. "Yo de esto no voy a hablar. Y no voy a permitir que nadie hable de la vida de nadie en este programa. Estoy muy cabreado".

"¿Soy el único al que le está cayendo el sudor por la espalda?", preguntaba Miguel Lago para que después Risto pidiera el aplauso a sus colaboradores "que no van a hablar de Albert Rivera". Las bromas han continuado como la que le ha hecho Elsa Ruiz -"me sorprende verte de 'malú-mor" y Marta Flich: "La novia de Albert estuvo en La Voz, no en La Vox".