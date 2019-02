Ana Rosa "hubiera tirado de los pelos" a Candela tras su bronca con la madre de Antonio Tejado en 'GH DÚO' Ecoteuve.es 20/02/2019 - 15:09 0 Comentarios

La presentadora de Telecinco se posiciona en la dura pelea que tuvieron

El Programa de Ana Rosa ha abordado este miércoles en el 'Club Social' del espacio la dura bronca que protagonizaron Candela y la madre de Antonio Tejado en el GH DÚO: Límite 48 Horas de este martes. La concursante se enfrentó a la que fuera su suegra al debatir sobre las ganas que tiene la andaluza de salir en televisión. Según la enfermera, fue su ex el que la convenció para que participara en el reality.

"Ay, que no le gusta la tele, no quiere salir en la tele, pobre chica por favor. No le gusta...", dijo irónica Ana Rosa Quitana tras ver las imágenes. "Por eso va a subir a la casa de nuevo", dijo una de sus tertulianas refiriéndose a la posible repesca que celebrará próximamente el programa.

"Yo soy fan de María José, madre de Tejado, porque esta chica está insinuando que tiene cosas. Lo peor es insinuar porque las imaginaciones vuelan y pueden parecer cosas tremendas", empezó diciendo Marisa Martín Blázquez. "Yo entiendo muchísimo a la madre, yo le hubiera tirado de los pelos", aseguró con sinceridad Ana Rosa Quintana.

Fue entonces cuando Beatriz Cortázar desveló cómo se fraguó el fichaje de Candela por GH: "A quién querían era Antonio. Él iba a entrar. En principio, se pensó en su exmujer Alba y Candela estaba loca por entrar al concurso. Y como Alba no podía entrar, dijeron que entrara Candela", empezó diciendo.

"Ella necesitaba dinero, porque se suponía que quería montar una clínica o algo, aunque también ha dicho que quiere ser actriz... No sé", afirmó Cortázar antes de avanzar que cuando Tejado salga contará la cláusula que tuvo que aceptar en un acto de generosidad hacia Candela.