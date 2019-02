Las imágenes de los ¿tocamientos sexuales? de María Jesús a Antonio Tejado delante de sus compañeros Ecoteuve.es 20/02/2019 - 11:06 | 11:12 - 20/02/19 0 Comentarios

La modelo niega los hechos y el sobrino de María del Monte termina reconociéndolo

María Jesús Ruiz y Antonio Tejado siguen en su empeño de ser los concursantes más polémicos de este GH DÚO. Este martes, durante el Límite 48 Horas, el reality rescató unas imágenes de hace más de una semana a raíz de una conversación que Carolina Sobe y Kiko Rivera tuvieron en la casa durante los últimos días.

En ella, la concursante contaba al hijo de Isabel Pantoja una escena de la pareja que había presenciado en el salón sin que nadie más se diera cuenta de lo que estaba pasando. Según Carolina Sobe, María Jesús Ruiz le había hecho tocamientos sexuales a Antonio Tejado ante todos sus compañeros ocultándose únicamente con un abrigo.

Jorge Javier llevó el asunto a debate y preguntó a los afectados por lo ocurrido. Antonio Tejado y María Jesús negaban las acusaciones de su compañera, aunque la modelo lo hacía de una forma más contundente que el andaluz. "Tú vas a decir que no porque te viene bien por lo de fuera, pero te vi", insistía Carolina Sobe. "Yo no digo que le haya hecho 'la mandolina del capitán Corelli, pero las manos estaban ahí", aseguraba mientras ellos lo seguían negando.

¡Tenemos las imágenes del "tocamiento" entre María Jesús y Antonio! ¿Qué pensáis vosotros? ¿Hubo o no? ???? ¡@maestro_joao lo tiene claro! #GHDÚOLímite6 pic.twitter.com/pAaLwoLPQG — Gran Hermano (@ghoficial) February 19, 2019

Como las palabras de Antonio Tejado no convencían a nadie, el programa decidió emitir las imágenes del polémico momento para acorralarles. En ella, se intuye que está pasando algo debajo del abrigo y que en el momento, María Jesús se comporta de forma nerviosa cuando Carolina Sobe les interrumpe.

Tras ver el vídeo, Tejado respondió con una pícara sonrisa y terminó rindiéndose ante las insistencias del presentador: "Yo tengo que decir que no pasó nada, pero qué voy a hacer si está grabado. Me pones el vídeo y se me cae la cara de vergüenza, pero siempre hay que decir que no", reconoció el sevillano. "Yo lo único que hice fue estar ahí cinco minutos. No le toqué nada", dijo pese a todo María Jesús con una sonrisa que parecía delatarla.