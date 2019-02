Ferreras responde al recado que Santiago Abascal le envió desde su propia 'casa' Ecoteuve.es 20/02/2019 - 10:30 0 Comentarios

El líder de Vox criticó, desde 'La Razón', a La Sexta por "alimentar" a los independentistas

Santiago Abascal mandó un recado a La Sexta en su propia casa. El líder de Vox criticó el papel del canal durante una comparecencia organizada por La Razón. Tanto el periódico como la mencionada cadena pertenecen al Grupo Planeta.

Abascal mencionó a La Sexta, a quien acusa de "alimentar a los que quieren romper la soberanía", en referencia a los independentistas.

Antonio García Ferreras ha respondido a Santiago Abascal con un firme mensaje desde el plató de Al rojo vivo.

"Nosotros vamos a ejercer de periodistas sin consultarle a la extrema derecha, porque es uno de los rasgos de identidad que nos caracteriza", explicó el presentador.

"No preguntamos a ningún partido político, no les pedimos permiso, y a la extrema derecha... imagínese. "Vamos a entrevistar a los independentistas cuando sean noticia, al igual que lo haremos con los que no lo sean. Y al que no le guste, que se aguante".