Edurne para asustada una actuación en 'Got Talent' ante el grito de un concursante: "¡He perdido a mi niña!"

Got Talent vivió este lunes un momento de lo más surrealista. Los jueces han visto desfilar por el escenario del programa a concursantes que han realizado números de todo tipo de disciplinas. Sin embargo, lo que presenciaron en la última gala de audiciones no lo habían visto nunca.

Todo ocurrió al comienzo de la noche, cuando entró en escena La Yemayá, un artista dispuesto a no pasar desapercibido en el concurso. "Soy la diosa del agua, y de la mar. También soy Atenea, Venus, la Virgen de los festivales...", empezó diciendo en una larga retahíla que acabó siendo interrumpida por Paz Padilla. "Te recomiendo que empieces ya tu actuación", le cortó.

En ese momento, el joven empezó a cantar una canción aparentando muy pronto haberse olvidado de la letra. "¿Dónde está mi niña? ¡He perdido a mi niña! Que la tenía ahí detrás y ya no sé dónde está. Mi niña chiquitilla", decía mientras Edurne pedía que pararan la música. "¿Está actuando o qué está haciendo?", decía con cara de gran confusión.

"¿Tiene producción que traerte a alguien o algo?", le preguntaba Risto, que comenzaba a enfadarse al no encontrar respuestas. "Yo lo paro por si acaso", decía Paz mientras pulsaba el botón rojo y la Yemayá seguía cantando como si nada hubiera ocurrido.

"Cari, se te ha ido la pinza", le reprochaba Edurne. "Yo no he entendido nada. No me lo expliques", decía Paz Padilla, que preguntó a la cantante si de verdad se había creído que el numerito de la niña era cierto. "Que lo ha dicho ochenta veces. Al principio no, pero cuando lo decía todo el rato pensaba que quería que paráramos la música", decía desconcertada.