Borja Iglesias, delantero del Espanyol, desvela a Broncano cuánto dinero tiene en el banco

El futbolista, que prometió celebrar un gol en honor a 'La resistencia', da la cifra exacta

Borja Iglesias, el delantero del RCD Espanyol y una de las sensaciones de LaLiga, visitó este lunes La resistencia. El gallego de 26 años se convirtió en el primer futbolista en activo - Mendieta ya acudió en el pasado- en ir al programa de David Broncano en Movistar+.

La entrevista arrancó con un aficionado del equipo regalándole un enorme oso panda de peluche en honor a su apodo, El panda. Iglesias, que lleva 10 goles en la competición, afirmó que la gente le pide fotos por su rendimiento en el Comunio o en el Futmondo: "La gran mayoría de la población se rige por estos juegos". Después, el ariete prometió hacer una celebración en dedicatoria a Jorge Ponce y su 'coche'.

Broncano comentó después que Iglesias había firmado por el Espanyol por cuatro temporadas al pagar 10 millones de euros al Celta -el curso pasado jugó cedido en el Zaragoza-, un valor que se ha duplicado en medio año, según Transfermarket. "Pareces La Ruleta de la Fortuna", bromeó el cómico a lo que Iglesias recogió el guante y rió: "Sí, pero sin los cánticos".

Tras esto, llegó la pregunta del millón. Borja Iglesias fue sincero y dio la cifra exacta de dinero que tiene en el banco aunque de una forma peculiar al desvelar la cantidad en leus romanos: 3.318.846,47 que equivaldría a 697.000 euros. Una cifra que se cuela en la zona noble de la clasificación de los invitados del programa, pero muy por debajo a los 35 millones que dijo Mendieta.

En ese momento, Broncano propuso a Movistar que pagara su cláusula, de 28 millones, para que se quedara como colaborador e, incluso, sugirió que pidiera un aumento. "Por poder, puedo. Que me hagan caso es otra cosa. No tengo el móvil del presidente y es chino, así que no controlo su idioma", respondió Iglesias.

