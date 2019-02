El nuevo trabajo de Irene Junquera: salta al 'Zapeando' de FDF que prepara Mediaset Ecoteuve.es 19/02/2019 - 11:25 0 Comentarios

La periodista presentará junto a Nacho García 'Safari. A la caza de la tele'

A comienzos de 2017, Irene Junquera decidía abandonar Zapeando para emprender una nueva aventura en la competencia. Después de dejar El Chiringuito de Pedrerol, la periodista dejó también La Sexta y todos los programas del grupo para fichar por el fallido All you need is love... o no de Risto Mejide en Telecinco.

Tras la cancelación de este espacio por sus bajos datos de audiencia, Irene Junquera ha pasado a un segundo plano en la pequeña pantalla. En los últimos meses, la madrileña ha alternado sus colaboraciones habituales en Los Lunes al Gol con alguna esporádica en Amigas y conocidas durante el pasado verano.

También participó puntualmente en el debate de Supervivientes 2017 y en el también fracasado Ahora la Mundial, improvisada tertulia deportiva de Telecinco durante el Mundial de Rusia de 2018. Ahora, Junquera tiene un nuevo trabajo en uno de los canales de la TDT.

Junquera volverá a ser presentadora, ahora de la mano de Nacho García (Otra Movida), en un nuevo programa que prepara Mediaset. Se trata de Safari. A la caza de la tele, un nuevo formato de 'zapping', que ya ha comenzado a anunciar el canal temático FDF y del que todavía no se conocen muchos más detalles. Tal y como avanza la promo, el programa repasará los contenidos más destacados de la televisión nacional e internacional.