Bronca entre Celia Villalobos y Ortega Smith en 'Espejo Público': "A mí usted no me puede llamar cobarde" Ecoteuve.es 18/02/2019 - 18:13 2 Comentarios

El dirigente de Vox se ha referido al Partido Popular como la "derechita cobarde"

Choque de trenes entre Celia Villalobos y Ortega Smith en Espejo Público. El rifirrafe se ha producido después de que el secretario general de VOX, que ejerce de representante de la acusación popular en el juicio del procés, criticara las medidas tomadas por el PP para abordar el problema independentista. El dirigente de la formación que lidera Abascal se ha referido del partido de Casado como "la derechita cobarde".

"Comprendo que el señor Ortega siga con la toga de abogado", ha empezado a replicar Villalobos siendo interrumpida por el dirigente de Vox que, en tono burlón, se abría la americana y decía: "No, no, no. Aquí no, mire [no llevaba toga]".

"Yo le he escuchado a usted y usted me va a escuchar a mí con el mismo respeto aunque no compartamos cosas", espetaba la popular, que seguía: "Que me avasallen me gusta poquísimo. Por favor. Yo puedo tener criterios diferentes a usted, pero si no me respeta, usted no es un demócrata".

Así las cosas, Villalobos le ha recriminado que afirme que votar al Partido Popular es "votar a los inútiles". "Voto inútil", rectificaba él de nuevo a lo que ella insistía en que había dicho lo siguiente: "No, no. Votar a los inútiles que no han sido capaces de hacer nada".

Por último, la política ha respondido a la acusación de que los del PP son "unos cobardes". "Mire, a mí usted no me puede llamar cobarde", decía ella. "¿Quién ha dicho eso?", rebatía Ortega, que volvía a insistir que había dicho la "derechita cobarde". "De cobarde nada. Cuando el presidente de mi partido salió de un coche andando cuando ETA le puso una bomba... usted no le puede llamar cobarde", zanjaba.