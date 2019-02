Amazon anuncia una nueva serie con Al Pacino y el acuerdo con los hermanos Russo Ecoteuve.es 18/02/2019 - 15:03 0 Comentarios

'The Hunt' sigue a una banda de cazadores nazis que viven en Nueva York en 1977

Amazon Prime Video ha anunciado durante la Television Critics Association (TCA) The Hunt, la nueva serie de Al Pacino; el acuerdo con los hermanos Russo y The Power, la adaptación del best seller homónimo de Naomi Alderman.

Hace unos días, la compañía hizo oficial prepara una veintena de nuevas series producidas en distintos países, entre ellos España, donde pondrá en marcha dos títulos. Amazon prepara La Templanza, la adaptación televisiva de la novela de María Dueñas, sucesora de El tiempo entre costuras, y una ficción sobre El Cid.

'The Hunt', nueva serie con Al Pacino

Amazon Prime Video ha anunciado que el legendario actor ganador de un Oscar Al Pacino, Logan Lerman y Jerrika Hinton encabezarán el reparto de The Hunt, un drama sobre la venganza y la caza de nazis del productor ejecutivo Jordan Peele. The Hunt también será protagonizada por Lena Olin, Carol Kane, Saul Rubinek, Tiffany Boone, Louis Ozawa Changchien, Greg Austin y Dylan Baker.

The Hunt sigue a una diversa banda de cazadores nazis que viven en la ciudad de Nueva York en 1977. Los cazadores, como se les conoce, han descubierto que cientos de oficiales nazis de alto rango viven entre nosotros y conspiran para crear un Cuarto Reich en los Estados Unidos. El ecléctico equipo de cazadores emprenderá una sangrienta búsqueda para llevar a los nazis ante la justicia y frustrar sus nuevos planes genocidas.

'The Power', adaptación del best seller de Naomi Alderman

Amazon Studios ha anunciado la producción del thriller contemporáneo global de diez partes The Power. Escrito y dirigido por la galardonada autora británica Naomi Alderman, The Power está basado en su best-seller internacional.

Aclamado por la crítica, e incluso por el expresidente Barack Obama, The Power ha sido considerado uno de los libros del año por The New York Times, Washington Post, Los Angeles Times, NPR, Entertainment Weekly y San Francisco Chronicle.

El mundo de The Power es nuestro mundo, pero con un giro de la naturaleza. De repente, y sin previo aviso, las chicas adolescents del mundo desarrollan el poder de electrocutar a las personas a su voluntad. Es hereditario, innato y no se puede anular.

Acuerdo con los hermanos Russo

Amazon Studios y los hermanos Russo de AGBO Studios han anunciado que Josh Appelbaum, André Nemec, Jeff Pinkner y Scott Rosenberg de Midnight Radio serán los guionistas y productores ejecutivos de su próximo e innovador evento multi-serie global.

La franquicia épica - todavía pendiente de título – será una de las series cabecera de Amazon Prime Video. Los hermanos Russo están dirigirán varios episodios de esta ambiciosa serie, incluyendo el primer episodio.

Acuerdo con Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino

Amazon Studios ha anunciado que ha llegado a un nuevo acuerdo con Amy Sherman-Palladino y Daniel Palladino, el dúo guionista, productor y director detrás de la aclamada y galardonada comedia de Amazon Prime Video: The Marvelous Mrs. Maisel. El matrimonio desarrollará proyectos de Amazon Studios que se estrenarán en exclusiva en la plataforma de vídeo en más de 200 países de todo el mundo.

"Amy y Dan tienen una conexión extraordinaria, basada en su completa confianza mutua y evidenciada por la magia que crean en la pantalla, especialmente con roles revolucionarios para mujeres y con su brillante diálogo característico", dijo Jennifer Salke, Directora de Amazon Studios.

"Celebramos el éxito crítico de The Marvelous Mrs. Maisel y nuestro extenso acuerdo general con ellos, lo que permitirá a nuestra audiencia de Amazon Prime continuar disfrutando de su innovador espectáculo y de las futuras series originales de este increíble dúo".