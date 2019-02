Risto Mejide y Alaska chocan por Federico Jiménez Losantos: "¿Eres de derechas?" Ecoteuve.es 18/02/2019 - 12:51 0 Comentarios

El presentador de Cuatro preguntó a la artista si era la "nueva Norma Duval" del Partido Popular

La cantante, colaboradora en la radio de Losantos, defendió al locutor ante la crítica de Mejide

"¿Nos gustan las personas que hablan con vehemencia solo cuando dicen lo que a nosotros nos gusta?"

"¿Tú eres de derechas?", dijo Risto Mejide a Alaska en su pregunta más directa en el Chester que Cuatro emitió este domingo. La cantante lo negó -"creo que sería imposible"- e intentó explicar sus ideas políticas cuando el presentador quiso saber si era la "nueva Norma Duval de la derecha".

"No he votado a la derecha nunca, pero eso no tiene nada que ver. En España la derecha no es un partido liberal laico... sigue ligada a determinadas actitudes relacionadas con la religión -yo soy creyente- y creo que es imposible porque hay posturas que nunca encajarían con la mía. De igual modo que la izquierda canónica tampoco", explicó Alaska.

"Si fuera totalmente fiel a mí misma no podría votar a ningún partido. El que me gusta en un aspecto, me echa para atrás en otro". Por ejemplo, reconoció que la ley del matrimonio gay fue posible gracias al PSOE y que "el PP lo impugnó" pero "creo en la libertad de comercio, con lo cual ya me enemista en un aspecto".



En otro momento de la charla, Risto Mejide insinuó que esa supuesta vinculación de Alaska con la derecha podría venir porque colabora con Federico Jiménez Losantos. "¿Y como también trabajo en la SER qué soy?", espetó ella. "Losantos no es cualquiera", apuntó Mejide. "Estoy con Dani Mateo...", prosiguió la artista.

Ene se momento, presentador e invitada hablaron de la figura del locutor radiofónico, con quien Alaska colabora en una sección de corazón en la emisora EsRadio.



"Como catalán, tengo muchas diferencias. Creo que poco favor nos está haciendo por su manera de expresarse sobre Cataluña. No solo nos ha hecho daño, sino que ha demostrado, con toda la cultura que tiene, que en ciertas cosas es tremendamente inculto", opinó Mejide.

"Sois muy vehementes los chicos que me rodean", defendió Alaska. "¿Qué pasa que nos gustan las personas que hablan con vehemencia solo cuando dicen lo que a nosotros nos gusta?", añadió la cantante. "A veces las realidades se ven distintas según en qué lugar del sofá estamos. No sé lo que opina Federico ni tú, pero tengo la edad suficiente para darme cuenta de que nuestra visión de las cosas es muy orteguiana, eres tú y tus circunstancias y por eso igual nunca nos vamos a entender las personas, porque nuestra verdad es absoluta para nosotros".