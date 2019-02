El motivo por el que Kiko Rivera no abandonará 'GH DÚO' por el juicio de Isabel Pantoja Ecoteuve.es 18/02/2019 - 12:36 | 13:41 - 18/02/19 0 Comentarios

El DJ no tendrá que salir finalmente de la casa del reality de Telecinco

Unas informaciones apuntaron este fin de semana a que GH DÚO viviría próximamente una nueva salida forzada de la casa. Tras la salida de Julio Ruiz por expulsión disciplinaria y la de Irene Rosales por motivos médicos después de sufrir un aborto dentro del reality, un nuevo concursante tendría marcharse de Guadalix por motivos ajenos a su participación en el programa.

Según informó María Patiño en Socialité, Kiko Rivera estaba obligado a salir de la casa y romper así el aislamiento en el que vive desde el pasado 7 de enero para asistir como testigo a juicio entre Isabel Pantoja y Las Mellis, que pasaron de ser personas de confianza de la tonadillera a unas de sus principales enemigas. El DJ tenía que acudir a la cita ante el juez el próximo lunes 25 de enero.

Kiko Rivera está citado para testificar en favor de su madre en el conflicto judicial que mantiene con las exconcursantes de Supervivientes 2017. Sin embargo, tal y como informó este lunes Beatriz Cortázar en El Programa de Ana Rosa, el concursante no tendrá que salir finalmente de la casa. En la vista del lunes, no habrá ninguna resolución y no se requiere de la presencia de Rivera. Según la periodista, la familia no quiere que Kiko salga del concurso para que no se desestabilice y el juez ha aceptado que declare más adelante cuando sus circunstancias laborales se lo permitan.

Isabel Pantoja denunció a las hermanas -a las que pide una compensación de 350.000 euros- por vulneración del honor y derecho de imagen tras un supuesto acoso de la cantante a Dulce, la niñera de la familia. Esta cita iba a propiciar su reencuentro con Kiko Rivera después de las polémicas entrevistas que Dulce ha dado para hablar mal de su madre. Finalmente, este cara a cara no se producirá.

Irene corta las uñas de los pies a Kiko Rivera: "Yo no sé"

Kiko Rivera se ha convertido en uno de los pesos pesados de la edición y gran favorito a llevarse el maletín que pone en juego el reality. Sin embargo, el DJ ha realizado durante las últimas semanas varias acciones que han hecho que su imagen se vea perjudicada.

Tras estallar un plato contra el suelo en una discusión con Ylenia, el concursante se colocó en el centro de todas las críticas por confesar que abandonó a dos chicas "en una cuneta" tras haberse quedado dormidas en su coche tras una noche de fiesta. El pasado jueves, Kiko volvía al foco de la polémica por haber conseguido con trampas la inmunidad en el reality, que permitió las irregularidades del DJ en su el juego del jefe.

Este fin de semana se ha abierto un nuevo capítulo con una acción machista hacia Rosales. La pareja del sevillano cortaba las uñas de los pies al DJ para sorpresa de todos los espectadores: "Yo no sé cortármelas", justificaba Kiko mientras ella le decía que las tenía muy duras. : "Joer, pues me acabo de bañar en agua caliente". "Si yo no puedo cortármelas, me las tienes que cortar tú, yo no puedo", alegaba.