María Jesús se harta de Antonio Tejado y rompe ¿definitivamente? con él en 'GH DÚO': "Es un sufrimiento de novio" Ecoteuve.es 18/02/2019 - 11:28 0 Comentarios

La modelo quiere cortar su relación en la casa con el sobrino de María del Monte

La relación de María Jesús Ruiz y Antonio Tejado ha terminado con la misma fugacidad con la que empezó. Tras la expulsión de Julio Ruz y Candela de GH DÚO, los concursantes vieron el camino libre para comenzar una aventura que muchos tildaron de interesada para mantenerse en el reality. Ahora, la modelo ha confesado que quiere cortar con él y no sabe muy bien cómo hacerlo.

Ante el súper, la Miss desvelaba las dudas que le rodean en lo que a sus sentimientos hacia Tejado se refiere. "De pareja es un sufrimiento. Que un hombre no sea caballero no lo soporto. Y que esté tan sobradete tampoco", empezaba diciendo al tiempo que evidenciaba sus ganas de romper con todo de forma definitiva. "No sé cómo cortar la relación, solo quiero que sea un compañero", aseguró.

Tras su confesión, María Jesús quiso tener una conversación con Antonio y finalmente ambos se sinceraron. La modelo aseguró estar dolida porque se había hecho ilusiones y porque cree que le están criticando fuera de la casa por estar cariñosa con Tejado sin llegar a tener nada más con él. "Si no voy a dormir con él soy una rara, una estirada. Yo puedo estar bailando con una minifalda hasta las ingles y no querer tener sexo. Cuando tengo sexo es porque quiero", defendió la modelo.

Tejado también afirmó tener dudas y coincidió con María Jesús en que quizá su relación no estaba beneficiando a la imagen que estaba quedando de ellos fuera del concurso. Así pues, asumió la decisión de la Miss: "No me has hecho daño. Hemos visto las cosas de forma diferente y ya está", aseguraba el sobrino de María del Monte, que reconocía que quizá se había acercado a ella para "refugiarse" y "tener cariño" tras su ruptura con Candela.