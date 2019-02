María Patiño explota contra Jesulín en 'Socialité': "Tú no puedes convertir a la mujer en algo de usar y tirar" Ecoteuve.es 16:25 - 17/02/2019 0 Comentarios

La presentadora de 'Socialité' ha cargado duramente contra el torero durante su programa

El torero, Jesulín de Ubrique, vuelve a estar presente en el panorama televisivo y con él los rumores de sus supuestas infidelidades. Dichos rumores apuntaban que tuvo un 'affaire' con la presentadora de Socialité, María Patiño. La periodista ha salido para desmentir el rumor y atacar al torero.

El pasado lunes, Tárrega, que estaba en Mediaset, apareció por sorpresa en el plató para negar la información de Diego Arrabal, según la cual habría mantenido una relación sentimental con el torero en el pasado.

Pero Tárrega se eximió de toda culpa y apuntó a que en realidad Jesulín no tuvo el 'affaire' con ella, sino con María Patiño. Todo ello ha hecho que la presentadora de Socialité empezase el programa muy enfadada ""Llevo 20 años sufriendo esta rumorología. A estas alturas de mi vida ya no me molesta, aunque me hizo daño cuando era más joven. Contestaré a quien está detrás de esta historia, quién es autentico responsable. Cristina Tárrega no es responsable de nada. Yo solo veo un responsable y no es Cristina". María Patiño no solo hizo referencia al pasado, también dijo duras palabras hacia el torero: "Tú no puedes convertir a la mujer en algo de usar y tirar".

"Hace 20 años este rumor me viene persiguiendo. A veces estas cosas, cuando eres joven y eres más vulnerable, hace que te sientas sucia. Reconozco que hace años me afectó, pero hoy en día lo veo todo de otra manera", señaló María Patiño.

Pero la presentadora fue más allá y se mostró firme respecto al tema: "Pero solo hay un responsable y es el torero". Y dirigiéndose a una de las cámaras del programa, le habló a Jesulín: "Tú has mentido a tu enforno personal, a tu entorno profesional. ¿Y por qué mentiste? Pues para desacreditarme, para presentarme como una mujer despechada que por eso hablaba mal de ti. Todo tiene un tufo machista que no comparto"·