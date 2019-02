Kiko Matamoros y Makoke protagonizan una tensa discusión en directo en el plató de 'Deluxe' Ecoteuve.es 14:42 - 17/02/2019 0 Comentarios

El ex matrimonio discute en pleno directo durante el programa de Telecinco

Makoke visitó el plató de Sábado Deluxe para romper su silencio respecto a la relación que está manteniendo su ex marido con su nueva pareja. El exmatrimonio discutió en directo durante el programa.

Kiko Matamoros sigue siendo el objetivo más comentado del espacio de Telecinco. Sus relaciones le sitúan siempre en la diana aunque él mismo salga a desmentir las acusaciones que le lanzan.

Kiko y Makoke coincidieron en mantener una relación de cordalidad, pero parece ser que dicha cordialidad ya terminó y así lo mostraron en directo en Sábado Deluxe. Makoke dijo que su relación con Kiko era buena hasta que dio la exclusiva de su divorcio.

Además, la exconcursante de GH VIP explicó que Kiko Matamoros solo se casará con su actual pareja para "joder" a Belén Esteban que se casará en junio. Las declaraciones que hizo Makoke hicieron que Kiko llamara en directo al programa.

"Se me está acusando de faltas de respeto, creo que he sido absolutamente respetuoso con Makoke", expresó Kiko Matamoros. Para añadir que "yo no le pertenezco a nadie, hago con mi vida lo que quiero". Kiko aseguró que Makoke le estaba haciendo daño y faltando el respeto a lo que Makoke le preguntó rápidamente "¿Tú sabes que es hacer daño? Lo que tú me has hecho", dijo la exmodelo.