Arévalo 'atiza' a Arcadi Espada por su polémica intervención en 'Chester'

El humorista, Paco Arévalo, se ha pronunciado respecto a la intervención de Arcadi Espada en el programa de Chester. Arévalo en su perfil de Twitter ha "atizado" al periodista sobre el polémico hecho.

Risto Mejide echó al periodista de su programa por las palabras que pronunció sobre personas con síndrome de Down delante de un padre con un hijo enfermo. Arcadi en el pasado calificó a los niños con discapacidad como "hijos tontos, enfermos y peores".

Ante esta situación el presentador de Chester explotó dijo en Todo es mentira: "Cuando las dice, las repite, las reitera y está a punto de faltarle el respeto a ese padre, ya es cuando yo me caliento y digo: '¿Sabes qué te digo? Voy a recoger tu invitación y te vas a ir tú del programa".

Quien no entienda que @ristomejide haya echado de plató a Arcadi Espada, fundador de Ciudadanos, por decir que los Síndrome de Down son 'tontos, enfermos y peores' y que 'aquellos padres que no hayan evitado su nacimiento podrán ser denunciados por tal crimen' tiene un problema. pic.twitter.com/AE91q1DRU5