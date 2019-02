Bertín Osborne confiesa su preocupación sobre su hijo en 'Sábado Deluxe':"Me preocupa pensar qué será de él cuando no estemos nosotros" Ecoteuve.es 11:14 - 17/02/2019 0 Comentarios

El cantante visitó el plató del programa de Telecinco para hablar sobre su situación personal

Bertín Osborne estuvo en el plató de Sábado Deluxe para responder a todas las preguntas que le plantearon los colaboradores desde su vida personal hasta el panorama político actual.

El cantante se mostró distendido al hablar sobre todo tipo de temas que le plantearon los colaboradores. Sobre todo la política actual. Osborne no dudó en dar su opinión sobre la convocatoria de las elecciones generales para el próximo mes de abril.

"Desde Vox para la izquierda hasta el PSOE, me sirve cualquier partido que pelee y que defienda la unidad de España, los valores tradicionales, los toros y la paella", dijo Bertín Osborne. No solo habló de la política nacional, también lo hizo sobre la situación en Cataluña.

El presentador de televisión se enorgullece de tener amigos independentistas que son gente "estupenda y normal". Pero sobre la situación advierte que: "La ley está para cumplirla y se tiene que poner el límite en algún sitio. No estoy a favor del referéndum si es ilegal, si lo hacen legal, estupendo".

Bertín Osborne también habló sobre el estado de salud de su hijo. Kike nació con parálisis cerebral y desde entonces tanto Bertín como su mujer Fabiola se volcaron a cuidar de él. "Si tiras la tuya estás arruinado tú y la persona, porque ellos dependen de ti absolutamente", confesó Bertín a los colaboradores.

"Tú tienes que tener claro que esto es para siempre. Lo peor para nosotros es que no sea para siempre, para siempre mientras estemos nosotros. (...) Fabiola y yo somos muy optimistas con Kike, porque a veces no nos queda más remedio. Lo que me preocupa es cuando no esté yo, eso me da terror, qué será de él cuando no estemos nosotros... Eso no me deja dormir por las noches", señaló el cantante visiblemente emocionado.