Belén Ro arremete contra Miriam Saavedra en 'Sálvame': "En 'GH VIP' lloraba de mentira, se ponía rímel solo para llorar" Ecoteuve.es 15:54 - 16/02/2019 0 Comentarios

Las colaboradoras protagonizaron un tenso enfrentamiento en el plató de Telecinco

No hay día en el que Miriam Saavedra no acabé Sálvame sin disputa alguna. Esta ocasión no iba a ser diferente y esta vez, se enfrentó a Belén Ro en un cruce de acusaciones sin precedentes.

Miriam Saavedra y Belén Ro protagonizaron uno de los momentos más tensos en la tarde del espacio de Telecinco. Las colaboradoras hablaban de la reacción que tuvo Antonio Tejado por el reencuentro con su ex pareja Candela en GH DÚO.

Saavedra se encontraba dando su opinión cuando Belén Ro interrumpió para decir que ella sí creía las lágrimas de Antonio Tejado por las palabras que le dijo su ex. "Pero yo no pienso que llore de mentira así como Miriam lloraba de mentira", dijo Belén Ro dirigiéndose a Carlota Corredera.

"En GH VIP lloraba de mentira, se ponía rímel exclusivamente para llorar", explicó Belén simulando con gestos las lágrimas de Miriam. "La señora habla por experiencia, como su vida es una mentira y una fachada, habla así de mí", le respondió la 'Princesa inca'.

Lydia Lozano intervino en medio del enfrentamiento para llamar la atención a Miriam sobre sus palabras a Belén Ro. "No conoces tanto a Belén como para decir que su vida es una mentira", señaló Lozano. Por su parte, Miriam Saavedra se enfadó por la acusación que le lanzó Belén alegando que "no me parece normal".