Fokas Evangelinos, director artístico de la apuesta en escena de Miki para Eurovisión 2019

Un profesional de larga experiencia en el festival, artífice de las escenografías que ganaron el certamen en 2008 (Rusia) y 2005 (Grecia)

Mamen Márquez será la directora musical de la candidatura española

RTVE ha encargado la dirección artística de la puesta en escena de La venda en Tel Aviv al griego Fokas Evangelinos. Un profesional con larga experiencia en el Festival de Eurovisión que ha logrado la primera plaza en dos ocasiones: fue el responsable de la puesta en escena que dio la victoria a Rusia en 2008 con Dima Bilan y a Grecia en 2005 con Helena Paparizou. El equipo de la candidatura española se completa con Mamen Márquez como directora musical.

El director artístico se ha mostrado muy satisfecho de su participación en la candidatura española. "Estoy muy feliz de poder trabajar con España en Eurovisión 2019, Miki tiene mucho talento y es una persona muy alegre", ha asegurado Fokas.

Fokas Evangelinos, director artístico

El griego Fokas Evangelinos (Mesolongi, 1963) se ha encargado de la puesta en escena de varios países (Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Azerbayán) en diferentes ediciones del Festival de Eurovisión. Ha logrado la victoria dos veces y se ha colocado en el top 10 en diez ocasiones. Fue el director artístico del certamen celebrado en Atenas en 2006 y ha dirigido la puesta en escena de las diferentes finales de selección griega para Eurovisión.

Éste es su palmarés en el certamen:

2016, 3ª plaza para Rusia. Sergey Lazarev con You are the one.

2014, 7ª plaza para Rusia. Gemelos Tolmachevy con Shine.

2013, 2ª plaza para Azerbayán. Farid Mammadov con Hold me.

2009, 7ª plaza para Grecia. Sakis Rouvas con This is our night.

2008, 1ª plaza para Rusia. Dima Bilan con Believe me y 2ª plaza para Ucrania. Annie Lorak con Shady Lady.

2007, 6ª plaza para Bielorrusia. Dmitry Koldun con Work your magic.

2006, 2ª plaza para Rusia. Dima Bilan con Never let you go.

2006, Director creativo del Festival de Eurovisión celebrado en Grecia

2005, 1ª plaza para Grecia. Helena Paparizou con My number one.

2004, 3ª plaza para Grecia. Sakis Rouvas con Shake it.

Comenzó su carrera como coreógrafo en 1991 y desde entonces ha trabajado con los más grandes directores del teatro griego. En 1996 fundó su propia escuela de danza en Atenas. Desde 2002 enseña danza contemporánea en la Escuela de Arte Dramático del Teatro Nacional. En 2005 fue galardonado con el prestigioso premio Koula Pratsika. A lo largo de estos años ha dirigido y coreografiado representaciones teatrales en el Teatro Nacional en Grecia, en el Festival Epydayrus, Opera Nacional y otros. También ha dirigido películas, shows de televisión y premios musicales, series, videoclips, presentaciones musicales, conciertos y eventos internacionales.

Mamen Márquez, directora musical

Mamen Márquez, directora vocal de la Academia de OT en las dos últimas ediciones, será directora musical de la candidatura española. Con 15 años de experiencia como coach para distintos profesionales de la música y el espectáculo, está especializada en Técnica Vocal. Licenciada en Estill Voice Training (CMT), su interés por la salud vocal la llevó a especializarse en patologías de la voz y el habla, en rehabilitación de patologías de la voz y en terapia vocal.

Es profesora de técnica vocal en la Escuela de Arte Dramático Cristina Rota (Madrid) y profesora de técnica vocal y canto en el Institute of Arts de Sitges, entre otras. También ha participado como coach vocal en producciones como 'Hoy no me puedo levantar', 'Los Miserables y Mamma Mía y tiene formación en Teatro Musical e Interpretación.