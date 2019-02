Christian Gálvez se emociona por una emotiva carta de una espectadora de 'Pasapalabra' Ecoteuve.es 11:41 - 16/02/2019 0 Comentarios

Yolanda quiso enviar una carta al programa para transmitir el afecto de su madre fallecida

Pasapalabra recibió una emotiva carta de una fiel espectadora que quiso mostrar el afecto que tiene hacia el programa. Christian Gálvez leyó ante los espectadores la carta visiblemente emocionado.

El concurso de Fran González en el programa de Pasapalabra no dejó indiferente a nadie. Paquita y Yolanda no iban a ser menos, tal fue el punto que Yolanda quiso enviar una emotiva carta al programa para transmitirles su afecto.

"Si me lo permitís... Y espero que así me lo permita Yolanda, voy a leer una carta muy breve que nos ha llegado hace muy poquito", comentó Gálvez antes de dar paso al Rosco. En dicha carta Yolanda hablaba de su madre, Paquita, enferma e ingresada que no perdió las ganas por ver todas las tardes el concurso.

"Vuestro concurso es el programa favorito de mi madre. Es una fan incondicional de Fran y cada noche está deseando que gane el Rosco. Fatídicamente ella falleció el 20 de diciembre y se fue sin saber si Fran ganaría o no. Aunque sea tarde, me gustaría que le mandarais un saludo porque sé que allí donde esté se alegrará", rezaba la carta.

Con todo ello el presentador emocionado quiso dedicar unas palabras tanto a Yolanda como a su madre: "Para Yolanda, para Paquita. Esta carta es un regalo, para todos aquellos que creen que hay algo más allá... Este programa, por supuesto, va para Pâquita", manfiestó Christian Gálvez.