El hilarante mensaje de Ellen DeGeneres a Silvia Abril por el estreno de 'Juego de juegos'

La estrella americana pensó que habían cambiado el nombre del programa por 'Huevo de huevos'

Ellen Degeneres se ha hecho eco en su Twitter del estreno de Juego de juegos, el nuevo programa de Silvia Abril que estrena Antena 3 este viernes. Sin embargo, su poco conocimiento del castellano ha provocado que cometiera un divertido error en el mensaje.

"¡Qué bueno! ¡Bonita! Casa Dragones! (I don't know much Spanish, but why'd they change the name to "Egg of Eggs"?) @silviabril #JuegoDeJuegos", comentó la presentadora de The Ellen Show. La estrella televisiva, que presenta el formato en EE.UU., creyó que el nombre del programa se había cambiado a 'Huevo de huevos'.

Silvia Abril ha sido invitada a Espejo Público para hablar del programa y, por supuesto, de la divertida reacción de Ellen DeGeneres. Al final, tanto ella como Susanna Griso han llegado a la conclusión de que el tuit "no se entiende". "Pero da igual, es Ellen DeGeneres", reía la presentadora.

Juego de juegos tomará el relevo de Tu cara me suena para la noche de los viernes en Antena 3, "todo un reto" para la catalana, como afirmó en su entrevista para ECOTEUVE.es: "Por primera vez estoy sola ante el peligro; este programa llega en mi mejor momento".