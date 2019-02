Las exigencias sexuales de una mujer en 'First Dates': "Quiero un hombre que me coja de los pelos" Ecoteuve.es 15/02/2019 - 11:17 | 11:52 - 15/02/19 0 Comentarios

El especial 'San Valentín' del programa dejó esta picante confesión

First dates celebraba su programa más especial este jueves. 'San Valentín' llegaba al programa de Cuatro con unas serie de citas en las que destacó la de Estrella y Emilio. Las exigencias de esta mujer de 49 años fueron muy claras y pidió a Cupido todo 'un empotrador': "Quiero un hombre que me coja de los pelos".

Así lo remarcaba Estrella: "Desde el punto de vista de la pasión, me gustan 'empotradores'. No quiero un hombre sumiso, quiero un hombre que le guste el sexo y que tenga iniciativa".

El espacio que presenta Carlos Sobera vio en Emilio un buen partido para las claras exigencias de la comensal. "Soy una persona que lo da todo en el amor y, en el sexo, soy apasionado". La conversación en la cita no tardó en subir de tono: "Me gustan los penes, me gusta la penetración, pero no los testículos ahí colgando. No es estético", comentó Estrella.

Fuera de cámaras, Emilio se mostró contrariado por la charla: "No es una conversación para una primera cita", dijo. Finalmente, no surgió la posibilidad de un segundo encuentro: "No eres mi prototipo físico, no me gusta tu cara", confesó Estrella, que tampoco parece ser el tipo de mujer que busca Emilio: "No tendría una segunda cita contigo, porque tienes un carácter fuerte y no coincidimos en el tema del sexo".