Indignación con 'GH DÚO' por su "favoritismo" con Kiko Rivera: ¿logró la inmunidad con trampas? Ecoteuve.es 15/02/2019 - 11:12 1 Comentario

Los espectadores del reality creen que el DJ y su pareja debieron ser eliminados

GH DÚO celebró este jueves el amor aprovechando la festividad de San Valentín. El programa organizó una noche de reencuentros que acabó con una tierna conversación entre Ylenia y Fede, la eterna confusión de Sofía a Albalá y el duro enfrentamiento entre Candela y Antonio.

Además, el reality sometió a los concursantes a una prueba inspirada en la escena más icónica de La Dama y el Vagabundo en la que, por parejas, debían ir comiendo de los extremos de un 'espagueti dulce'. El objetivo: acabar con él en el menor tiempo posible. Kiko Rivera e Irene Rosales resultaron ganadores tras conseguirlo en 39 segundos. Sin embargo, son muchos los que consideran que no jugaron de forma limpia.

Durante todo el reto, tanto Jorge Javier como el Súper insistieron en que debían ir comiéndose la golosina tramo a tramo. Carolina Sobe y María Jesús no cumplieron la norma y fueron descalificada. No obstante, aunque la prueba del DJ y su pareja no fue tan desastrosa como la de ellas, lo cierto es que en un momento dado, el hijo de Isabel Pantoja 'coge un atajo' metiéndose más espagueti de lo debido en la boca.

Kiko e Irene ganaron la prueba, convirtiéndose de nuevo en inmunes, y logrando el poder de la salvación que libró una vez más a Antonio Tejado de la quema. Nadie dio cuenta de sus supuestas irregularidades en la casa, pero sí en las redes sociales, donde los espectadores se quejaron enfadados de lo sucedido. Desde entonces, el público no ha dejado de acusar al programa de favoritismo con el andaluz al considerar que debió ser descalificado.

#GHDUO15F #SomosLaAudiencia15F

Y el programa va a proteger a Kiko Rivera hasta el final esta clarísimo porque anoche hizo trampas

Y querían que fuera Kiko e Irene los inmune para salvar a Antonio Tejado

Una puta vergüenza — ???? ????I? Y ???? ??? (@GordilloYoli) 15 de febrero de 2019

Kiko rivera a echo trampas revisarlos las imágenes plis @ghoficial — Manu Tello ? (@ManuTello1) 14 de febrero de 2019

Kiko ha cogido DOS VECES muchos trozos a la vez!!!!! RT PLEASE!!! #GHDUOGala7 basta ya de tongos pic.twitter.com/RyVYISCHpU — Javichu Raoul Albalá ???? (@javichu_r) 14 de febrero de 2019

@ghoficial ahí tenéis la prueba además no es normal que tarden 10 segundos menos que los otros — David Moreno (@damotri4) 14 de febrero de 2019

Ha sido un TONGO con mayúsculas — MORFEO ???????? (@ILLUMIN81581736) 15 de febrero de 2019

Entre lo de hoy y el gesto agresivo que tuvo la semana pasada y la dirección no hizo NADA no se está notando ni nada el tongo que hay... VERGÜENZA. — Rguez (@srguez05) 15 de febrero de 2019

Kiko Rivera e Irene no merecen ser inmunes haciendo TRAMPAS. Pero una vez más se demuestra el favoritismo de @ghoficial. #GHDÚOGala7 — Izainas (@izainas) 15 de febrero de 2019

Kiko Rivera e Irene, han hecho trampas. #GHDÚOGala7 — ?? Sylvia Amor ?? (@Sylvia_Amor_) 14 de febrero de 2019