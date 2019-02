El 'recadito' de Aurah Ruiz a Suso tras su relación en 'GH VIP 6': "Acabamos muy mal, no quiero saber nada de él" Ecoteuve.es 14/02/2019 - 19:42 0 Comentarios

La canaria, que ha estrenado un canal de vídeos en Mtmad, confiesa que está "sola y sin novio"

Aurah Ruiz está de estreno. La canaria ha cumplido su sueño estrenando canal propio en Mtmad, la plataforma de vídeos de Mediaset destinada al público más joven, días después de que lo hiciera Alejandra Rubio, la hija de Terelu. La fecha no es casualidad: 14 de febrero, San Valentín.

Aurah ha lanzado su primer episodio en el que ha prometido contar a sus seguidores cómo es su vida en el archipiélago: "No conocéis nada de mi vida ni de mi realidad". Pero, lo más interesante, es que ha aclarado con todo detalle su situación sentimental: Omar Montes, Suso, Jesé...

Vayamos por partes. Primero, la exconcursante de Gran Hermano ha aclarado que no tiene nada con Omar Montes, con el que grabó un videoclip. "Voy a desmentir todos los bulos que hay. Desde que salí de GH VIP he estado sola y sigo sola y me va bien sola. Ahora no me encuentro enamorada así que el amor de mi vida es mi hijo, dice.

Después, Aurah se jacta con Suso, cuya historia de amor acabó como el rosario de la aurora: "Mi relación con él se quedó en Gran Hermano, acabamos muy mal fuera y no quiero saber nada de él", declara muy seria.

Por su parte, Jesé también tiene su recadito: "Acabamos muy mal, como bien sabéis por redes sociales. Quise firmar la tregua, pero contraataque. Ojalá nos centremos solo en lo que es mi hijo, pero ahora no es así, pero por lo menos desmiento todos los rumores que hay"