Cárdenas aprovecha la cancelación de 'Lo Siguiente' para volver a atacar a TVE Ecoteuve.es 14/02/2019 - 14:22 0 Comentarios

El presentador lamenta la desaparición del programa de Raquel Sánchez Silva

La noticia de la cancelación de Lo Siguiente por parte de TVE ha causado todo tipo de reacciones. Una de las más sorprendentes ha sido la de Javier Cárdenas, que ha aprovechado la ocasión para volver a atacar a la cadena pública. El pasado verano, la pública decidía cargarse Hora Punta y despedir al presentador y su equipo después de que la dirección anterior hubiera renovado el formato por una temporada más.

Ahora, después de que TVE decidiera cancelar también el programa que venía a coger el testigo del malogrado Hora punta, Cárdenas ha lanzado una serie de mensajes en Twitter contra la cadena. "Mucho ánimo a todo el equipo de Lo siguiente en este momento tan complicado. Por suerte, Raquel Sánchez Silva tiene otros programas como Maestros de la Costura y seguirá trabajando", empezó diciendo el catalán.

Acto seguido, soltó una pullita a la cadena gestionada por Rosa María Mateo: "No podemos dejar de pensar en ese equipo, como le pasó en su momento al nuestro de Hora Punta que TVE dejó en la calle en pleno mes de agosto, sin avisar y cuando ya habían rechazado otros proyectos", concluye en su crítica el presentador antes de mandar "abrazos y fuerza" a su compañera.

Mucho ánimo a todo el equipo de @losiguiente_tve en este momento tan complicado. Por suerte, @raquelsanchezsilva tiene otros programas como Maestros de la Costura y seguirá trabajando. pic.twitter.com/OucCMfFUjI — Javier Cardenas (@_javiercardenas) 14 de febrero de 2019

Pero no podemos dejar de pensar en ese equipo, como le pasó en su momento al nuestro, de @horapuntatve que TVE dejó en la calle el pleno mes de agosto, sin avisar y cuando ya habian rechazado otros proyectos. Abrazos y fuerza. https://t.co/y0EfbXNyF2 — Javier Cardenas (@_javiercardenas) 14 de febrero de 2019

Cárdenas anunció una demanda contra TVE

El pasado mes de octubre, Javier Cárdenas y RTVE no llegaron a un acuerdo para resolver de forma amistosa su relación laboral. Cárdenas y RTVE intentaron pactar de mutuo acuerdo la salida del presentador y su equipo, pero no ha sido posible. Así las cosas, el comunicador se mostró convencido de presentar una demanda contra la cadena a través del abogado Miguel Durán.

Javier Cárdenas reclama una indemnización para él y su equipo, unas 80 personas, que se ha quedado sin trabajo. El catalán tenía previsto presentar la demanda a finales de ese mes y después de varias semanas, entrevistó a su abogado desde su espacio radiofónico en Europa FM. "Como no juegan con dinero suyo, no pasa nada. Ellos pasarán, se irán y cuando condenen a RTVE no se lo van a exigir a la señora Mateo", dijo Durán. "Eso es lo que más me duele", sentenció Cárdenas.