El sobrecogedor relato de la mujer de Cañizares sobre la muerte de su hijo: "Era un ángel, nunca perdió la sonrisa" Ecoteuve.es 14/02/2019 - 11:23 0 Comentarios

Mayte García y el exportero se han sincerado en el programa 'Mujeres al poder', de Ana Rosa

Su pequeño Santi, de tan solo 5 años, perdió la vida por culpa de un tumor cerebral

"La esperanza no la pierde ningún padre hasta hasta el último segundo de vida"

Mayte García y Santiago Cañizares fueron unos de los protagonistas de Mujeres al poder, el espacio que estrenó Ana Rosa Quintana en el late nigth de Telecinco. Ambos se sinceraron del fallecimiento de su hijo Santi, de tan solo cinco años de edad, por culpa de un tumor cerebral.

El testimonio de Mayte destacó por su coraje y entereza en todo momento: "Santi era el niño que cualquier madre hubiese querido tener. Era un ángel. Nunca perdió la sonrisa y de él hemos aprendido a afrontar todo esto", dijo. "Su última palabra fue mamá y era para que me tranquilizara y lo dejara irse, fue así, lo despedí".

"La esperanza no la pierde ningún padre hasta hasta el último segundo de vida. Hasta que no estuve preparada, Santi no se fue", contó. "Ahora lo pienso y me parece increíble, pero fui capaz de decirle que se relajara y encontrara esa luz que estaba deseando encontrar, que cuidaría de sus hermanas y que yo sonreiría por todos los días que él se ha perdido".

Mayte decidió "proteger" a sus otras tres hijas explicando lo que le sucedía a su hermana a través de un cuento: "Como eran tan chiquititas, decidimos crear una historia del cáncer, que eran unos bichitos que se meten en el cuerpo y Santi luchaba para matarlos. Ellas se sumaban a la lucha y a la ilusión de que su hermano pudiera sanarse. Cuando yo supe que no iba a curarse, el cuento dio la vuelta".

Pide "investigación" para el cáncer infantil

El exportero del Real Madrid y del Valencia confesó que el duro trance le ha unido mucho más con su mujer. "En las situaciones extremas, se ponen de manifiesto la fortaleza o las carencias que tienen", dijo. "Siempre me daba miedo lo que iba a hacer cuando dejara el fútbol y fue justo cuando conocí a mi mujer y mi corazón cambió de posición".

Por otra parte, Mayte denunció que el cáncer infantil está considerado como una enfermedad rara y que apenas se destinan fondos para investigarlo: "Esa es la razón por la que hay poquísimas ayudas para su investigación. Hay películas con más presupuesto que el cáncer infantil". [VÍDEO]