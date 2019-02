San Valentín conquista la parrilla: cinco planes televisivos para el Día de los enamorados Ecoteuve.es 14/02/2019 - 10:55 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES repasa la programación especial de las cadenas para este 14 de febrero

La televisión se viste de gala para recibir el Día de San Valentín. Cadenas como COSMO, DKISS o Crimen + Investigación introducen en sus parrillas este jueves 14 de febrero una programación especial para el 'Día de los Enamorados'.

Películas románticas, programas de bodas o incluso series sobre crímenes pasionales, además de ediciones especiales de El concurso del año, serán sólo algunos de los planes televisivos para ver sólo o acompañado en este 14 de febrero.

Cuatro: El concurso del año y First Dates

El programa que cada mañana presenta Dani Martínez celebra este 14 de febrero, a las 13.25, el 'Día de los Enamorados' con una pareja de concursantes que viene, literalmente, a por todas.

No solo buscan ganar el máximo dinero posible sino que Rubén aprovechará los focos y el calor del público para hincar la rodilla y realizarle a Cristina una proposición que llevaba tiempo preparando.

Además, First Dates continuará con los especiales de San Valentín que ha ido emitiendo a lo largo de esta semana y que concluirán este sábado 16 de febrero. El programa presentado por Carlos Sobera celebra unas jornadas especiales en las que no ha faltado la música a cargo de formaciones tan diversas -como Dorian, Andy y Lucas o Cherry & the ladies- ni las pedidas de mano.

Antena 3: La ruleta de la suerte

La ruleta de la suerte celebra este día tan especial con un programa dedicado a todos los enamorados. Tres parejas tirarán de la ruleta en este programa especial. Todos los paneles están relacionados, obviamente, con el amor y los enamorados y no faltarán las canciones románticas que tocará la Banda de la Ruleta de la Suerte.

Además de 'mucho amor' el especial contará con paneles pensados para enamorados y alguna sorpresa musical a cargo de la 'Banda de la ruleta', en uno de los programas más románticos de los últimos años.

Cosmo: Dirty dancing y ¿Cómo se escribe amor?

La temática Cosmo apuesta por un 14 de febrero cinematrográfico: Dirty dancing (1987), protagonizada por Patrick Swayze y Jennifer Grey, y por ¿Cómo se escribe amor?, con Hugh Grant y Marisa Tomei.

DKISS: Bodas extraordinarias

DKISS emitirá el jueves a partir de las 21.45 un maratón de la serie Bodas extraordinarias. Compuesta por tres capítulos, en cada uno de ellos la audiencia podrá conocer la historia de dos parejas que han superado todo tipo de dificultades y desafíos para darse finalmente 'Sí, quiero' ante las cámaras del programa.

Crimen + Investigación: Expediente San Valentín

El canal emite a las 15.45 una doble entrega de Parejas asesinas, serie que muestra recreaciones, relatos y testimonios que revelan cómo en ocasiones una relación de pareja pasa del amor a la manipulación y, en última instancia, al asesinato. A continuación, a partir de las 17.40, se emitirá un maratón de Ex-Parejas, una sucesión de escalofriantes historias de amor, pérdida y venganza desde el primer encuentro hasta el sangriento final