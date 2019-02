Sonrisas y lágrimas en 'Maestros de la costura': de la repesca de Saray a la dramática expulsión de Anastasia Ecoteuve.es 14/02/2019 - 10:14 0 Comentarios

La joven perdió el duelo final contra Alejandro en el talent de diseño de TVE

Maestros de la costura vivió este miércoles una auténtica montaña rusa de emociones. El talent de moda de TVE anunció por sorpresa la repesca en una prueba que se celebró en el Museo del Ferrocarril de Madrid. Allí se dieron cita jueces y exconcursantes para disputar un reto que les daba la oportunidad de regresar al taller del programa.

Amparito fue la encargada de seleccionar el diseño que debían realizar y finalmente fue Saray la ganadora de la prueba. La joven creó un traje de flamenca que el jurado no dudó en aplaudir. "Te has implicado 100% en tu diseño y le has otorgado tu toque", le dijo Caprile, que le recordaba que en su vuelta al concurso debía mostrar más seguridad y poner más empeño en las cremalleras, su gran talón de Aquiles.

"Soy una persona que no me creo el talento que tengo y con lo que me han dicho me lo voy a empezar a creer", dijo Saray emocionada tras batir a Lucas, Alba y el polémico Pedro. Este último volvió a discutir con el jurado por la actitud que le había condenado a la expulsión hace una semana.

Anastasia se despide entre lágrimas del programa

Tras la prueba de exteriores llegó la de expulsión, que se encontró con un duelo final entre Alejandro y Anastasia. Los jueces decidían que fuera esta última la que abandonara el programa después de una mala realización y de haber dejado a varios de sus compañeros sin elementos de mercería.

"No me gusta, no me representa. Hay muchos no en esta prenda y no me gusta", reconocía la joven durante las valoraciones poco antes de despedirse entre lágrimas de sus compañeros. "Si es que no me quiero ir", lamentaba Anastasia antes de abandonar el taller.