Risto Mejide expulsó a Arcadi Espada del 'Chester' por su comportamiento con el padre de un niño con Síndrome de Down

El polémico colaborador cargó hace unos meses contra el programa por su "manipulación"

Cuatro emitirá este domingo la entrevista y la secuencia tal como fue, "sin edición"

Risto Mejide ha calentado la emisión de la entrega grabada con Arcadi Espada que se emite este domingo en Cuatro y que acabó con el invitado fuera del plató. El publicista ha explicado lo que ocurrió en Todo es mentira, después de que Arcadi publicara una columna de opinión en el periódico El mundo cargando contra él y su programa tras la visita: "Me levanté y lo dejé en su sofá".

Su versión difiere de la de Risto, que insiste en que Arcadi miente porque fue él fue quien lo expulsó. Como el propio Mejide ha contado este miércoles, la tensa charla dinamitó cuando entró al plató un padre de un hijo con síndrome de Down. Y es que, en el pasado, el polémico colaborador se había referido de estas personas como "hijos tontos, enfermos y peores", "patéticos", "víctimas de su condición" o "desgraciados".

Risto cuenta que, en un primer momento, Arcadi amenazó con abandonar el plató y, de hecho, llegó a invitarse "a ser autoexpulsado". Sin embargo, aguantó y permaneció sentado hasta que el colaborador, siempre en palabras de Mejide, se dirigió a ese padre diciendo "cosas que no soy capaz de soportar".

Fue entonces cuando Risto explotó. "Cuando las dice, las repite, las reitera y está a punto de faltarle el respeto a ese padre, ya es cuando yo me caliento y digo: '¿sabes qué te digo? Voy a recoger tu invitación y te vas a ir tú del programa", ha continuado relatando en Todo es mentira.

En el adelanto de la secuencia, que emitirá la cadena "tal cual y sin edición", se ve como Mejide le echa: "Pues mira Arcadi, no lo he hecho nunca, pero ¿sabes qué te digo? Que el que va a acabar esta entrevista soy yo". "Pues muy bien, ¡vámonos, cuídate!, ¡Hasta luego!", dice de forma soberbia el Espada, que se gira buscando la mirada de Risto para decilre de forma amenazante al publicista: "Y te digo una cosa, el tramposo eres tú". [VÍDEO]

Tras visionar el momento en su programa vespertino de Cuatro, el publicista ha declarado: "Yo te eché del programa. Me parece impresentable ese artículo y cuando te pongo delante al padre de un chico de Down no solo no eres capaz de pedir perdón, que es lo que tenías que haber hecho, sino que te reafirmas, con lo cual vas a sufrir doble ignominia por lo que hiciste y por escribir ese artículo en el que mientes".