Piden la expulsión de Kiko Rivera por perder los nervios y estallar un plato contra el suelo en una discusión con Ylenia Ecoteuve.es 11/02/2019 - 8:59 0 Comentarios

El concursante de 'GH DÚO' protagonizó una dura discusión pero no fue castigado

Kiko Rivera e Ylenia protagonizaron este fin de semana la bronca más llamativa de GH DÚO. Los concursantes se enzarzaron en una discusión que el programa emitió este domingo durante el debate que presenta Jordi González.

Todo comenzó por la comida y con un reproche de Ylenia. "Te comes una bandeja de carne cada noche. Ya en la anterior edición lo hacías, y eso es una falta de respeto a todos tus compañeros".



"Yo por lo menos no voy bebiéndome el vino de cocinar", espetó Kiko Rivera. "Tu colega también lo hace y no le dices nada", respondió ella. "Incoherencias Rivera", añadió.

"¿Algún problema?", respondió Kiko. "Pocos", apuntó la de Benidorm. "No, tienes muchos problemas...", siguió el dj. "Tú también tienes muchos problemas, lo que pasa es que yo no los cuento para dar pena", contestó Ylenia.

Kiko Rivera se acercó a Ylenia y estalló su plato contra el suelo

Fue entonces cuando Kiko Rivera se levantó de la silla -estaba comiendo- con el plato en la mano, se acercó a Ylenia y estalló el plato en el suelo. "¡Por ahí no!", gritó Irene Rosales, muy enfadada con el comentario que había hecho la concursante. "Vas provocando", añadió la mujer de Kiko mientras Ylenia le acusaba de "violento".



El programa no castigó la actitud de Kiko Rivera -Ylenia acabó pidiendo perdón a su compañero- y muchos seguidores de GH DÚO pidieron la expulsión castigo al hijo de Isabel Pantoja.

Esto es expulsión disciplinaria por comportamiento violento en cualquier Gran Hermano pero como es Kiko Rivera se le perdona. #GHDUODBT5 pic.twitter.com/98We9ptsLY — Jota (@jotawy) 10 de febrero de 2019