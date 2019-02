El 'zasca' de Emma García a Makoke en 'Viva la vida': "Aquí no lo cuentas y luego lo haces en 'Sálvame'" Ecoteuve.es 15:08 - 10/02/2019 0 Comentarios

La postura esquiva de la ex de Kiko Matamoros acabó enfadando a la presentadora del programa

Emma García lanza un 'zasca' a Makoke por no querer hablar sobre la supuesta relación que mantuvo con el cantante Julio Iglesias. Durante la intervención de Makoke, Emma García no dudó en reprochar a la colaboradora su silencio.

La presentadora de Viva la vida recriminó a Makoke el silencio que mantenía tras preguntarla sobre su 'affaire' con Julio Iglesias. A Emma García no le gustó la posición que tomó Makoke en el espacio del programa.

El supuesto 'affaire' entre Julio Iglesias y Makoke sigue dando de qué hablar, sobre todo en el programa Viva la vida, espacio en el que colabora la exmujer de Kiko Matamoros.

No es la primera vez que Makoke se mostró esquiva durante el programa de Telecinco, ya una vez Toñi Moreno (ex presentadora del espacio) regañó a la modelo por el mismo asunto.

Emma García le dijo a Makoke que Julio Iglesias no la conocía y negaba el 'affaire' que tanto se comentó. Ante este hecho la presentadora del programa le preguntó a Makoke qué opinión tenía al respecto.

"Yo no tengo ningún interés en que me crean. No voy a sacar pruebas, que me da igual. Yo no lo he hecho público y me da exactamente igual que me crean o que no me crean", respondió Makoke.

Ante su postura esquiva Emma García se enfadó y le lanzó un zasca: "Pero a ver Makoke, no me hagas lo de siempre, que luego aquí no lo cuentas y luego lo haces en Sálvame. No... que luego me enfado mucho", apostilló Emma.