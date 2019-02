Kiko Matamoros niega en 'Sábado Deluxe' su relación con Sofía Suescun: "Rectifico, prefiero quedar como un mentiroso" Ecoteuve.es 11:04 - 10/02/2019 0 Comentarios

Matamoros entró en una conexión en directo en 'Sábado Deluxe' para asegurar que estaba arrepentido de sus palabras

Tras varias semanas de especulaciones, Kiko Matamoros confimó en Sábado Deluxe que no tuvo ningún affaire con Sofía Suescún. Matamoros aseguró que se arrepiente de haber dicho que tuvo una relación con la exconcursante de GH DÚO.

Mucho se habló de la relación entre Matamoros y Sofía Suescun a raíz de las fotografías que destapó Sálvame en la que ambos estaban en actitud cariñosa. La propia Makoke confirmara la relación explicando que Kiko le dijo que habían mantenido varios encuentros.

Tras la expulsión de Sofía Suescun de GH DÚO, esta se vio en la obligación de desmintir la relación con Matamoros: "No hubo nada entre nosotros... Desde el odio se pueden decir muchas cosas", dijo Suescun.

Ante esta confesión Matamoros entró en una conexión en directo en Sábado Deluxe para asegurar que estaba arrepentido de sus palabras. "Reconozco que me equivoqué diciendo lo que dije, rectifico. Me da igual quedar como un mentiroso porque como un mentiroso quedaré en cualquiera de los dos supuestos. Me importa poco", dijo a los micrófonos del programa de Telecinco.

"No tengo ningún interés en venderme como nada ni hacer daño a nadie, no creo que sea caballeroso decir lo que dije", afirmó Matamoros. La madre de Sofía Suescun que se encontraba en el plató de Deluxe le agradeció sus palabras: "Te agradezco tus palabras, tienes las puertas de mi casa abiertas. Has tenido conversaciones con ella que nadie más ha tenido", le dijo Mayte Galdeano.