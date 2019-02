Jorge Javier reprimenda a Miriam Saavedra en 'Sálvame': "Tú eras como Sofía Suescun en 'GH VIP'" Ecoteuve.es 13:05 - 9/02/2019 0 Comentarios

La 'Princesa inca' atacó duramente el concurso de Sofía Suescun

La expulsión de Sofía Suescun en GH DÚO dio mucho de qué hablar. Tanto es así que el debate se trasladó al plató de Sálvame, y Miriam Saavedra recibió una reprimenda por parte de Jorge Javier al opinar sobre el concurso de Sofía.

Miriam Saavedra atacó a Sofía Suescun y Jorge Javier contestó rápidamente al argumento de la 'Princesa inca' asegurando que ella fue "muy Sofía": "Pero tú eras muy Sofía en el concurso" reflexionó el presentador del programa.

"Perdona cariño, conmigo había un motivo", le respondió con tono serio Miriam Saavedra. Para seguir añadiendo que ella siempre reflexionaba sobre sus errores. "Tú dijiste que eras así y que no ibas a cambiar. Está muy ahora que todos reflexionemos y digamos ¡Sofía, Sofía! Y lo que yo vi es eso", manfiestó Jorge Javier.

"Y a Sofía también hay que decirle que es una mujer que ha dado muchísimo en los realities, que en este ha hecho un mal reality, pero no hay que quitarle el mérito de que ha sido la ganadora de dos realities. Pero lo que en otro le sirvió y le aplaudimos, ahora ya...", apostilló Jorge.

Pero Miriam no solo se enfrentó con el presentador del espacio, sino también tuvo una discusión con Belén Ro. Belén le dijo a Saavedra que "ahora no es nada" y no le "tragaba" porque ya había triunfado en un concurso y no iba a conseguir ganar uno segundo.