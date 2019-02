María Villalón gana 'Tu cara me suena' 12 años después de triunfar en 'Factor X' Ecoteuve.es 9/02/2019 - 1:22 0 Comentarios

La concursante se impone a Carlos Baute y Soraya en la final más reñida del concurso

María Villalón ganó Tu cara me suena 7 en la final más reñida de la historia del concurso. Obtuvo un 35% de los votos, solo uno más que Carlos Baute (34%). Soraya fue tercera con un 31% de los apoyos. Por detrás quedaron Mimi y Jordi Coll.

Este no es el primer talent show que gana María Villalón. Triunfó en Factor X hace 12 años, cuando lo emitía Cuatro en 2007. Su carrera musical, sin embargo, no fructificó como ella hubiera querido y tuvo que ganarse la vida fuera de los escenarios.

La cantante acabó poniendo hamburguesas en un restaurante de McDonalds en Madrid. Hace uno año, después de volverlo a intentar en la música, decidió aparcarlo de nuevo y se fue a Edimburgo, como contó a ECOTEUVE.ES, donde también trabajó en una cadena de sandwiches.

Sin embargo, su vida cambió cuando consiguió que Gestmusic le hiciera el casting para Tu cara me suena -ella misma envió un vídeo para demostrar lo que sabía hacer- y acabó seleccionada para la séptima edición.

"No me lo esperaba. Gracias por esta oportunidad y por todo lo que he vivido en este programa", dijo muy emocionada María Villalón al conocer que era la ganadora del concurso.

Igual de contento estuvo Carlos Baute, que apostaba por ella tal y como contó hace unos días a ECOTEUVE.ES. Después de perder, el cantante fue directo. "No queremos que esta mujer vuelva a poner sandwiches en su vida. Tiene que estar en los escenarios".

Baute también tuvo un recuerdo para su país, que vive momentos especialmente complicados. "Venezuela, vamos a salir de ésta. Gracias, España".