Pepe del Real ('AR'): "Kiko Rivera ganaba 9.000 euros en un bolo y volvía a casa sin nada" Ecoteuve.es 16:13 - 8/02/2019 0 Comentarios

El colaborador de Telecinco explica la situación económica que vivió el 'dj'

Kiko Rivera ha hablado en GH DÚO de sus problemas con las drogas y de los problemas económicos a los que se ha visto abocado en los últimos años. Pero Pepe del Real, colaborador de El programa de Ana Rosa, ha revelado un dato impactante.

"Lo que cuenta es cierto. A mí me han dicho que Kiko Rivera ganaba 9.000 euros en una noche de bolo y llegaba a su casa sin un céntimo", ha dicho el periodista en el programa de Telecinco.

Sobre estos problemas con el dinero ha hablado el propio Kiko Rivera en GH DÚO. "El día que yo me arrepentí de todo lo que había malgastado fue el día en el que mi madre estaba donde estaba y le hacía falta un dinero. Y yo lo tenía, pero me lo gasté. Esto me va a doler hasta el fin de mis días".

Con estos datos, su participación con Irene Rosales en el reality de Telecinco ha sido "un ángel caído del cielo", según ha asegurado el concursante. Ni él ni su pareja dudaron un segundo de aceptar el reto de participar en el programa de Mediaset: "Hemos tenido épocas en las que hemos estado muy mal de dinero".