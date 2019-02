Ana Rosa abronca a Antonio Maestre por lo que dijo de Venezuela: "¡No puedes defender a Maduro!" Ecoteuve.es 8/02/2019 - 14:53 0 Comentarios

La presentadora se enciende con el tertuliano por una reflexión sobre la crisis

El plató de El Programa de Ana Rosa ha vuelto a vivir este viernes un momento de tensión durante la mesa de debate político. Esta vez, fue la propia presentadora la que no pudo evitar encenderse al escuchar la opinión de Antonio Maestre sobre las trabas de Maduro para la entrada de ayuda humanitaria en Venezuela.

El periodista planteó una reflexión profundizando en el trasfondo de la cuestión: "¿Tú crees que 100 toneladas de ayuda humanitaria ayudan algo en esa situación? ¿No ayudaría más quitar la sanción para que puedan importar sus propias medicinas?", proponía Maestre al tiempo que Ana Rosa interrumpía exaltada. "¡Y que sigan matando los 'escuadrones de la muerte' a la gente!", replicaba a gritos la presentadora.

"No, no, no. Aquí no quiero un debate. Maestre tiene el derecho y la libertad de expresar sus opiniones. Y los demás la nuestra. Pero ya está", decía mientras el tertuliano intentaba explicar que las causas de la crisis en Venezuela iban más allá de la nefasta gestión del gobierno de Maduro. Sin embargo, Inda se lo impedía con sus gritos. "Lo que estás haciendo es defender a Maduro como siempre", le reprochaba el polemista.

"Mientras que Maduro y Cabello estén ahí, ese pueblo va a estar oprimido", aseguró Quintana, mientras Maestre recordaba que durante el mandato de Carlos Andrés Perez "el 50% de la población estaba en situación de extrema pobreza". "¿Cada vez que hablamos de Sánchez hablamos de Rajoy? Rajoy lo hizo mal y Sánchez lo está haciendo mal", defendió la presentadora.

El periodista argumentó que "explicar el contexto de Venezuela es importante": "Lo que no se puede decir es que la situación se va a solucionar porque se vaya Maduro", defendió mientras Ana Rosa le llevaba la contraria. "¡Es un ladrón, un asesino, un dictador y un hijo de puta!", gritaba Inda al mismo tiempo.

"Desde que Maduro llegó al gobierno, el país está arruinado. Se tiene que ir y no hay otra solución. No se puede defender a Maduro", le reprochó. "¿Quién está defendiendo a Maduro? Yo no lo defiendo. Lo que digo es que no podemos pensar que la solución es tan sencilla", opinó. "El principio de la solución es que se vaya", apostilló Ana Rosa mientras suspiraba para dar paso a otros contenidos.