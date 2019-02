Así ha cambiado Miguel Ángel Garzón, el carismático Quique de 'Farmacia de guardia' Ecoteuve.es 13:41 - 8/02/2019 0 Comentarios

El actor reapareció este jueves junto a Ana Pastor en 'Dónde estabas entonces'

Ana Pastor se zambulló este jueves en 1993 en la nueva entrega de Dónde estabas entonces. La periodista hizo un repaso a los hechos más relevantes de aquel año en España a nivel político y social. También abordó la televisión de aquella época, en la que Farmacia de guardia rompía cada semana los audímetros como serie más vista.

Para hablar de la influencia de la ficción y de cómo fue clave a la hora de introducir en sus tramas temas importantes para la sociedad, Pastor se dio cita con Miguel Ángel Garzón, actor que daba vida a Quique, que reapareció ante las cámaras 25 años después del final de la serie.

El intérprete empezó explicando cómo se le presentó esta oportunidad a un adolescente como él. "Yo llegué de rebote, pero sí tenía relación ya con el mundo de la interpretación. Llegué a través de un estudio de doblaje, yo era actor de doblaje desde los seis años", explicó antes de desvelar como conoció a Antonio Mercero, creador de la ficción.

"Él estaba en un estudio montando Don Juan, mi querido fantasma y se daba vueltas por las salas en busca de actores. Me dijeron que quería hablar conmigo. A mí me sonaba. Yo veía esa melena blanca y me sonaba muchísimo. Era Mercero claro, aunque yo no sabía que era director de cine y televisión", contó.

Garzón puso entonces en alza la maestría de Mercero para abordar asuntos que por aquél eran polémicos en España: "Se tocaban temas que eran tabú directamente: el cáncer, el sida... Antonio para aquello tenía el punto hasta donde llegar, la varita que tocaba y acertaba siempre. No es fácil, porque es fácil pasarse o quedarse corto y no contar nada. Era un genio. Un tipo muy osado, porque tocaba temas que no tocaba nadie por la reacción de la gente. Esto demostraba que había cosas que era mejor contarlas", concluyó.

Actualmente, Garzón ha centrado su carrera profesional como actor de doblaje. Su voz es habitual en numerosas películas y ha interpretado a personajes como Barney Stinson (Cómo conocí a vuestra madre), a Jax Teller de Sons of Anarchy, Lande Sweets de Bones o el detective Gordon en Gotham, entre muchos otros.