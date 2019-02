Frank Cuesta desvela la llamada de Pablo Motos cuando Yuyee fue detenida: "Fue el único que me ofreció ayuda" Ecoteuve.es 10:38 - 8/02/2019 0 Comentarios

"Cuando salga de prisión nos casaremos y vendremos a España; luego igual nos divorciamos", bromea

Frank Cuesta acudió a El Hormiguero para presentar el estreno de su próximo programa Wild Frank (domingo 10 y 17 en DMAX). El herpetólogo explicó por qué visita el programa de Antena 3, el único plató por el que se le ve en televisión.

"No me ves nunca en un plató, pero ahora sí, aquí sí", reflexionó Frank enfatizando el "aquí" refiriéndose al plató de El Hormiguero. "No lo entendéis, la televisión es muy cabrona y la gente siempre te busca cosas. Este señor [Pablo Motos] fue el único que me ofreció una ayuda, el único que me llamó y me dijo: "¿Necesitas una hora de televisión? Te la doy", dijo rotundamente Cuesta.

Pablo Motos no dudó en contestarle que "lo haría las veces que fueran necesarias" porque lo que pasó con su pareja fue "jodido". La expareja de Frank Cuesta está encarcelada en Tailandia desde 2014 acusada de posesión de drogas.

"¿Cómo va?", le preguntó Pablo Motos. "Físicamente muy bien y psicológicamente solo queda aguantar un poquitín más", manifestó Frank, que recordó que habrá elecciones en mayo en Tailandia.



Frank Cuesta reveló lo que hará cuando Yuyee salga de prisión. "Ese día nos casaremos para venir a España y luego... supongo que nos divorciaremos otra vez", dijo entre risas.