La audiencia de 'GH DÚO' consuma el castigo a Sofía Suescun, expulsada ante María Jesús Ruiz Ecoteuve.es 8/02/2019 - 0:15 4 Comentarios

La navarra queda fuera del reality con el 61,8% de los votos en contra

Sofía Suescun pierde el título de 'reina de los realities'. La concursante cayó expulsada, con un 61,8% de los votos, ante María Jesús Ruiz en la gala de GH DÚO que Telecinco emitió este jueves por la noche.

"Unas veces se gana y otras se pierde", dijo la navarra. "Se ha visto que no es buena persona. No se ha portado bien con la gente y eso al final se ve", dijo María Jesús Ruiz.

"Le tienen muchísima envidia. Y la envidia es peor que un cáncer", opinó desde plató Maite Galdeano, la madre de Suescun. Alejandro Albalá, su ex, se quedó destrozado en la casa. "Me he quedado solo".

Los grandes errores de Sofía Suescun en 'GH DÚO'

La expulsión de Sofía Suescun se veía venir desde hace días. La concursante es una de las más experimentadas en cuestión de realities, pero en GH DÚO ha cometido una serie de errores casi de principiante.



Solo el ejército de fans que tiene, los Sofiístas, podían salvar a Suescun del desastre, pero esta vez no lo han logrado y la navarra no podrá ganar su tercer reality tras hacerse con la victoria de GH 16 y Supervivientes 2018.