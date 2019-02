La tertuliana Paloma Zorrilla abandona Vox tras ser expedientada porque su marido tiene una clínica abortiva Ecoteuve.es 7/02/2019 - 16:17 4 Comentarios

La abogada, habitual en algunos programas, se había afiliado hace 15 días

Paloma Zorrilla, abogada y tertuliana habitual en algunos programas de televisión, se ha dado de baja de Vox tras ser expedientada porque su marido es dueño de una clínica que practica abortos.

"No me puedo creer que me expedienten por mi marido, ya que cada persona es un sujeto independiente", ha declarado Zorrilla en NoticiasdeNavarra.

La popular abogada explica que ella y su marido,Miguel Gurrea, se habían afiliado a Vox hacía 15 días, aunque tenían dudas por la posición del partido de Santiago Abascal "en cuestiones como la foralidad de Navarra".

Paloma Zorrilla, "engañada y decepcionada" con Vox

Esta misma semana, la pareja tuvo conocimiento de que Vox les había abierto un expediente, algo que les confirmó Javier Horno, presidente de la comisión gestora de Vox en Navarra. "Me vino a decir que el hecho de que mi marido practique abortos puede ser un escándalo para el partido", relató Zorrilla.



La abogada ha dicho que está "profundamente engañada y decepcionada" con Vox. "Pensaba que era aconfesional".