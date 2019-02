La aterradora confesión de una comensal de 'First Dates': "Desde pequeña me pasan cosas raras" Ecoteuve.es 6/02/2019 - 19:36 0 Comentarios

Isabel dijo en el restaurante de Carlos Sobera que ha vivido cosas paranormales

Isabel fue una de los comensales de este martes en First Dates, aunque más bien podría haber sido una protagonista de cualquier historia de Cuarto Milenio: "Desde pequeña a mí me pasaban cosas raras y yo sentía cosas y todo el mundo me decía que estaba loca. Yo no entendía lo que me pasaba, pero yo lo vivía y lo sentía"

Esta sevillana de 39 años afirmó que se le abrían y cerraban las puertas, se le apagaban las luces, se enciende la tele o estalla un cristal. "Y a veces, cuando estoy acostada, siento que me bajan las sábanas".

"Quiero un hombre que en ese aspecto me comprenda porque a esa persona le van a pasar cosas que no va a entender", avisaba después. Isabel se citó con Jose María, un cortador de jamón procedente de Granada que minutos antes le había soltado un discurso a Sobera sobre el cosmos y las energías.

La primera impresión de ella fue que él le parecía "un friki": "Lo que estará pensando mi hijo", decía. Pero a medida que la cena fue avanzando, Isabel fue contagiándose del misticismo de Jose María hasta pedir una segunda cita. Lástima que él se echara para atrás y recurriera al comodín de "como amigos".