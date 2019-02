La desternillante 'liada' de Berto Romero en un grupo de Whatsapp plagado de famosos: "Pablo Motos se salió mosqueado" Ecoteuve.es 6/02/2019 - 18:32 0 Comentarios

El cómico desvela con Broncano una de las anécdotas más divertidas del programa

Berto Romero llegó este martes al plató de La Resistencia dispuesto a contar una de las anécdotas más divertidas de la historia del programa. El humorista explicó que el próximo mes de marzo estrena en Madrid su nuevo espectáculo teatral y que quiso tener el detalle de regalar entradas a muchos amigos que tiene en la capital.

Para ello, el catalán quiso hacer una lista de difusión con la que avisarles, pero terminó creando por error un grupo de WhatsApp con 115 personas, gran parte de ellos muy famosos. "Esto ya es gravísimo pero no sabéis quién hay en ese grupo", advirtió Broncano, que también es miembro del chat. "En ese grupo hay mucha gente que quizá no quería que su número estuviese allí. Actores, actrices, algún presentador de televisión...", desveló Berto. "Gente muy influyente", remató Broncano.

Berto siguió explicando que, ya puestos, dejó un mensaje a todos diciéndoles que si alguno quería entradas que le escribiera por email, no por ese grupo. "De repente vi que tú ponías 'esto es la peor idea que he visto en meses'. Ahí me di cuenta de que la había cagado y qué hice, me salí del grupo", reconoció el catalán a Broncano provocando las carcajadas del público. "Fue sin maldad, me asusté. Ni comí ese día", añadió.

"¿Se puede decir el nombre de gente que está?", preguntó entonces Broncano antes de que, poco a poco, fueran revelando algunas identidades. "De repente, me escribió Álex de la Iglesia y me dijo '¡Oye no pongas mi número por ahí!'. Antonio Resines me mandó un mail que ponía 'oye que voy a ir a verte", siguió diciendo Berto.

"Mezclaste a famosos con anónimos, eso en un momento fue Los Juegos del Hambre. Yo recuerdo ver a gente a saliendo. A los dos minutos veo: 'Pablo Motos abandonó el grupo", desveló Broncano mientras Berto decía que creía que el presentador de El Hormiguero se había enfadado.

Romero contó que actualmente quedan unas 70 personas, "entre trolls y voyeurs que están todo el día dando por culo". "Encima, me han vuelto a meter porque al salir yo, otro se quedó como administrador", señaló. "¡Se quedó como administrador Alberto Chicote!", exclamó Broncano mientras ambos casi lloraban de la risa.

La inseparable pareja de Buenafuente contó que también estaban en el grupo Antonio de la Torre y Antonio Castelo, que tuvo la genial idea de contárselo a Javier del Pino, presentador de A vivir que son dos días en la SER. Este enseguida ordenó que le llamaran para que contara en su programa lo que había hecho. "Me llamaron camino de Sevilla, que fuimos a los Goya a hacer lo que hicimos -protagonizaron el sketch más polémico de la noche colgados de un arnés-. ¡Vaya semana llevamos! ¿Por qué cada día pasan tantas cosas?", lamentó el humorista.

Para terminar, Broncano contó que hay un contacto llamado Arsenio que nadie sabe quién es: "Se cree que es Arsenio Iglesias, el entrenador del Depor de los 90, pero no habla", afirmó el presentador entre risas. Acto seguido, le dio la oportunidad a Berto de disculparse con alguien si así lo sentía. "Sí, con Pablo Motos. Que se fue, no ha dicho nada y estará mosqueado", sentenció.

