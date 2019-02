Carlota Corredera habla con el equipo técnico de 'Sálvame' para salir más favorecida en la televisión Ecoteuve.es 6/02/2019 - 18:15 0 Comentarios

La presentadora ha pedido a los realizadores que le hagan planos frontales

Durante los últimos años, Carlota Corredera ha sido uno de los rostros famosos en abanderar la pérdida de peso y conseguir una vida saludable, con una dieta sana y con el deporte como rutina. Esto le llevó a adelgazar hasta 60 kilos hasta conseguir una

Sin embargo, durante los últimos meses, la presentadora gallega está sufriendo el 'efecto rebote' y ha recuperado algunos kilos que perdió. Por eso, Carlota Corredera ha hablado con el equipo técnico de Sálvame con el objetivo de salir más favorecida en pantalla.

Así, la presentadora ha tenido una reunión con los realizadores del programa de La Fábrica de la tele para que "cambien los tiros de cámara que no le favorecen" y pedir "que los planos sean frontales para disimular volúmenes", como apunta la revista Lecturas.

Hace unos meses, Carlota Corredera reveló en directo que tuvo que someterse a una laparoscopia porque los médicos le habían detectado un "quiste benigno": "Era de once centímetros, yo le decía el salchichón. Y desde el 27 de julio no me lo han podido extirpar hasta el pasado 20 de septiembre. Estoy muy bien y muy recuperada".