Gasol, Torres, Contador y Carolina Marín, primeras 'Leyendas' de Quique Peinado en DMAX Ecoteuve.es 6/02/2019 - 13:15 0 Comentarios

La cadena desvela los deportistas protagonistas de la primera temporada

Fernando Torres, Pau Gasol, Alberto Contador y Carolina Marín son los primeros protagonistas confirmados de Leyendas, una nueva serie presentada por Quique Peinado, que llegará muy pronto al canal. Un nuevo formato en el que estos deportistas, sus seres queridos y colegas del mundo del deporte, relatarán las historias de superación, los sacrificios y satisfacciones, las anécdotas y los momentos más difíciles que les han convertido en lo que son hoy: leyendas del deporte.

Esta producción de El Terrat para DMAX mezclará elementos del género del docushow con entrevistas en profundidad a los protagonistas en cada una de las entregas y fragmentos de las distendidas y cercanas charlas que Quique Peinado mantendrá con sus seres más allegados y algunos de sus compañeros del mundo del deporte, tanto en activo como retirados, que los han acompañado en su camino al éxito.

<p><p>

"Después de muchos años como periodista deportivo, sé lo difícil que es tener acceso total y durante varios días a deportistas de este nivel. Y si a mí, que me lo había preparado mucho, me ha sorprendido lo que me contaron, imagino que la gente que lo vea va a alucinar", asegura el periodista.

A lo largo de las cuatro entregas de una hora de duración cada una, el programa realizará un repaso a la carrera deportiva de estos héroes que brillan en todos los rincones del planeta, pero también un viaje al pasado, al presente y al futuro de su lado más personal y desconocido.

Torres, Gasol, Contador y Marín, cara a cara con Peinado

Cuatro leyendas de sus respectivos deportes que han ondeado la bandera española por todo el mundo en múltiples ocasiones gracias a sus éxitos deportivos protagonizan la primera temporada del programa en DMAX.

Pau Gasol, el primer jugador español de basket que logró hacer historia en la competitiva NBA estadounidense; Carolina Marín, medallista olímpica y tricampeona mundial de bádminton que ha logrado romper con todos los clichés que rodean a este deporte; Fernando Torres 'el niño', todo un símbolo para la afición atlética que, tras ganar dos copas de Europa y un Mundial de fútbol con la camiseta española, ahora triunfa en la liga japonesa; y Alberto Contador, todo un campeón sobre la bicicleta que ha logrado vencer en las tres grandes vueltas ciclistas en al menos una ocasión, y que ha logrado hacer historia en uno de los deportes más duros y perseguidos por la polémica.

Sus victorias y derrotas, sus recuerdos e historias que preferirían olvidar, la lucha y el sacrificio, el apoyo de los suyos, la soledad del deportista de élite... Quique Peinado llega a DMAX para descubrir a la persona tras el mito en la nueva serie Leyendas.