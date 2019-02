Discusión entre Ana Rosa y el portavoz de los taxistas: "Solo falta que me digas de lo que tengo que hablar" Ecoteuve.es 6/02/2019 - 12:39 0 Comentarios

Fúnez ha reprochado que los medios dediquen más tiempo a temas internacionales

Los taxistas han desconvocado la huelga indefinida contra los VTC después de 16 días sin conseguir los objetivos que tenían. Este martes, Ana Rosa ha entrevistado al portavoz de la Federación del Taxi, José Miguel Fúnez, y durante la conversación se ha producido un momento de tensión entre ambos.

El rifirrafe ha venido después de que el representante del gremio le reprochara a la presentadora que los medios hayan dado más cobertura a los temas internacionales, poniendo el foco en Venezuela: "Ya los programas de televisión están bastante cargados de política con el tema de Venezuela y otras cosas".

"¿Te parece mal Venezuela?", ha espetado de inmediato Ana Rosa bastante molesta a lo que Fúnez ha intentado explicarse así: "No me parece mal, pero creo que en España hay muchos problemas que no salen claros, es decir, sale mucho más internacional que nacional y hay que solucionar primero lo de nuestro país".

Pero la presentadora ha continuado con su enfado: "Bueno, pues mira José Miguel. Solo falta que me digas de lo que tengo que hablar y lo que no en mi tertulia. Me parece un poquito fuerte. Hemos dedicado muchísimas horas a los taxistas". "Eso es lo que hemos ganado, Ana Rosa, que en todos los medios de comunicación hemos sacado el problema del taxi", ha sentenciado él acercando posturas. [VÍDEO]