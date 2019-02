El independentismo catalán sacude 'La Voz': "La música no sabe de tonterías" Ecoteuve.es 6/02/2019 - 12:17 0 Comentarios

Antonio Orozco y Pablo López lanzan un alegato contra las fronteras en Antena 3

La Voz recibió este martes, durante la décima gala de Audiciones a Ciegas, a nuevos aspirantes dispuestos a conquistar a alguno de los cuatro coaches del programa. Una de las actuaciones más destacadas de la noche fue la de Lydia Ruiz, que se subió al escenario del talent interpretando una canción catalana llamada Boig per tu, del grupo Sau.

Pablo López y Antonio Orozco se debatían entre pulsar el botón o no y al final fue el cantante barcelonés el que 'fichó' a la concursante para su equipo. "Estic boig per tu del tot, ¡qué temazo más grande! Qué bonito es lo que has cantado, qué bonita es la música que no sabe de tonterías más que de música, así que gracias", empezó diciendo López en clara referencia al conflicto catalán que durante los últimos años ha agitado la agenda política del país.

En esa misma línea quiso hablar Orozco, que lanzó un alegato contra las diferencias entre ambas regiones: "Creo que la música, una vez más, no entiende de fronteras y hace que todo lo que nos parece a los demás trascendente deje de serlo. No importa el gallego, el alicantino, el valenciano o el catalán. Lo único que importa es la emoción, tu música y tus maneras trascienden al resto. Eres tan valiente que por favor déjame que te acompañe", le dijo el artista antes de que la concursante se lanzara a sus brazos.