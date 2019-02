El impactante trabajo que tuvo Alfonso Arús en su adolescencia: "Fui boy de los de tanga" Ecoteuve.es 6/02/2019 - 12:12 0 Comentarios

El presentador de La Sexta 'echa un cable' a la nueva novia de Kiko Matamoros

Desde septiembre, Alfonso Arús da los buenos días a los espectadores de La Sexta. Arusitys ha 'levantado' la poca audiencia que tenía la cadena de Atresmedia en esa franja reforzando aun más Al rojo vivo de Ferreras. [Arús: "Mediaset no me ofrecía un proyecto tan claro y diáfano como lo ha hecho Atresmedia"]

El catalán y sus colaboradores analizan los diferentes asuntos de la actualidad, y también las noticias de crónica rosa. A raíz de desvelarse que Cristina, la nueva novia de Kiko Matamoros, trabajó como gogó, Arús ha realizado una sorprendente confesión de sus época universitaria.

"No hay que avergonzarse del pasado, yo fui boy para pagarme los estudios", ha dicho. Enseguida, sus compañeros empezaron a bromear y a pedirle fotos de sus shows, mientras que Leonor Lavado bromeaba: "Se refiere a que fue boy scout". "No, no. Yo fui boy de los de tanga", aclaró Arús.

La realización del programa estuvo muy rápida al detalle y sobreimpresionó un meme con la imagen de Dwayne Johnson, La Roca, elegido como el hombre más sexy del mundo en 2016 y con el que el presentador guarda algo en común: la calvicie.