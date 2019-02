Julio Ruz, avergonzado de su trato a María Jesús en 'GH DÚO': "Es intolerable lo que he hecho" Ecoteuve.es 6/02/2019 - 10:17 0 Comentarios

El empresario fue incapaz de verse acorralando a su ex pareja en la casa

Julio Ruz reapareció este martes en Telecinco con el objetivo de dar su versión sobre los hechos que le llevaron a ser expulsado disciplinariamente de GH DÚO. El pasado domingo, la dirección del reality comunicó al empresario su decisión de apartarle del concurso por la "conducta inadecuada" que estaba teniendo con María Jesús Ruiz dentro de la casa.

Dos días después, Ruz ha decidido dar la cara y fue entrevistado por Jorge Javier Vázquez en el Límite 48 Horas. Y antes de entrar en materia, el joven quiso pedir perdón públicamente, "en primer lugar a María Jesús, en segundo a la gente que se ha podido sentir ofendido y también a esta cadena, que me ha dado una oportunidad y yo he metido la pata".

Acto seguido, asumió las culpas de todo lo sucedido: "Lo que he hecho es intolerable. Es terrible. Lo veo y no me reconozco", afirmó Ruz, que fue incapaz de verse a sí mismo en los vídeos en los que se veía cómo acorraló en varias ocasiones a su expareja dentro de la casa. "Cuando hemos estado juntos, estas situaciones no se producían", aseguró prometiendo que jamás llevaron la discusión a tal punto.

"Para mí es terrible haberme puesto así. Quien me conoce sabe que soy una persona bastante calmada y que no se altera fácilmente. Verme así no me gusta", reconoció al tiempo que intentó explicar su comportamiento al llegar a abrazar a la fuerza a la modelo. "No quiero justificarme, pero necesitaba hablar con ella", declaró.

Sin embargo, uno de los momentos más sorprendentes llegó cuando Jorge Javier puso sobre la mesa el nombre de Gil Silgado, exmarido de María Jesús Ruiz. "Yo no utilizo la palabra asco, tampoco la palabra odio... pero con esa persona sí la utilizo porque nuestra relación nos la ha hecho imposible", aseguraba mientras el presentador le preguntaba si para él lo peor sería que María Jesús volviese con él.

"No nos equivoquemos, María Jesús está con Gil Silgado, ella puede llamarlo como quiera pero ella está con él. De hecho, la noche de antes de entrar al concurso ella está con él", aseguró el empresario confirmando que la modelo ha retomado su relación con el padre de sus hijas. La Miss, por su parte, afirmó sentirse "liberada" tras la salida de Julio de la casa. "Estoy bien porque estoy más tranquila. Me siento como cuando se acabó nuestra relación", reflexionó en el confesionario.