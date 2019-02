Carlos Baute: "El golpe de Estado en Venezuela lo dio Maduro, no Guaidó" Adrián Ruiz 6/02/2019 - 10:05 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista a uno de los favoritos de 'Tu cara me suena' antes de la gran final

"Propuse imitar a Marta Sánchez, pero ella no quiso y me dio mucha pena"

"Me gustaría que ganara María Villalón porque no es muy conocida como artista"

Carlos Baute es uno de los grandes favoritos para alzarse con la victoria en la gran final de Tu cara me suena 7 que se celebrará este viernes Antena 3. Cuando parecía que el triunfo iba a estar entre María Villalón o Mimi, el cantante ha cogido carrerilla en el último tramo del concurso hasta convertirse en el participante de la edición que más galas ha conquistado: un total de cuatro y la última, gracias al favor del público.

"Me gustaría que ganara María Villalón, porque es la que no tiene una carrera consolidada y no es muy conocida como artista. Se lo merece todo porque para mí ha sido un descubrimiento como artista y como persona", confiesa Carlos Baute, antes de desvelar a ECOTEUVE.ES su imitación frustrada en el programa.

"Le propuse a Marta Sánchez que hiciéramos juntos Colgando en tus manos pero ella haciendo de mí y yo de ella. Al final me dijo que no, no quería. Me hubiera encantado y hubiera quedado muy cómico. Al final esto es entretenimiento y pasárselo bien", declara. Baute aprovecha para negar aquella supuesta bronca que vivió con la española. "Fue una simple polémica. No fue nada real, ni una discusión que tuvimos ni mucho menos. Nos hemos llevado siempre bien", asegura.

El cantante venezolano valora, además, la difícil situación de crisis política que vive su país y la decisión de Juan Guaidó de proclamarse presidente interino: "Estamos muy esperanzados. Este es un buen comienzo para cerrar este ciclo tormentoso que hemos tenido durante muchos años", empieza diciendo al tiempo que responde a algunas voces de Podemos que consideran que lo que ha sucedido es un golpe de Estado.

"Me parece irresponsable que gente como ellos hablen y digan eso. Yo respeto todas las posiciones políticas, izquierda o derecha, pero lo que no tolero es la misera de un país", dice contundente.

A muchos le sorprendió su fichaje por TCMS, el de un artista consagrado que decide participar en un talent show. ¿Qué le motivó a presentarse?

Había dicho que no en las seis ediciones anteriores. Tinet [Rubira] me llamó siempre y al final tuve una comida con él y me pidió por favor que participara. Yo le expliqué que nunca había imitado y que cualquier canción de otro artista que interpretase la terminaba haciendo mía. Me parecía algo complicadísimo. Entonces, me dijo que participara como invitado y me decidí por hacer de Celia Cruz. Yo nunca me había disfrazado de mujer y al final me enganché al programa. Este año terminé aceptando con el único objetivo de pasármelo bien. Los artistas pertenecemos al mundo del entretenimiento y nos toca hacer que la gente se divierta.

Ha sido muy polifacético en el programa. ¿Se ha sorprendido a sí mismo de imitar tan bien?

Sí, yo nunca había imitado a nadie y cuando digo a nadie es a nadie. Me he sorprendido y he aprendido muchísimo. Esto ha sido como hacer un máster.

Y ahora que se acaba, ¿cómo definiría la experiencia en el programa?

Ha sido todo superpositivo. Un curso intensivo de disciplina, aprendizaje, orden y de conocerme a mí mismo como artista. Yo tengo mi estilo muy marcado y ahora conozco estilos y músicas que había escuchado pero que nunca me imaginé haciendo.

¿Con cuál de sus actuaciones se queda?

Es complicado. Hubo algunas que me emocionaron mucho, como la de Coco. Y si con Celia Cruz me divertí mucho, la de Cardi B fue algo extraordinario. Yo sabía que es difícil ser mujer, pero al meterme en su pellejo me di aún más cuenta de ello. Fue muy divertido la verdad.

¿Cuál ha sido la más difícil?

En la semifinal, hice de Fred Astaire y ha sido el personaje que más me ha costado. Fue supercomplicado. Me metí en clases de claqué y todo. Creo que ha sido la primera vez en la historia de TCMS que alguien hace claqué. El pulsador la tiene agarrada conmigo. ¿Qué he hecho mal para que siempre me tocaran las más difíciles? Siempre pedía cantantes latinos, pero al final me he dado cuenta de que cuando me tocaban era cuando peor lo hacía. Al parecerse mucho a mí, me costaba más marcar la imitación.

¿Hay algún artista que haya deseado y que el pulsador no se lo haya asignado?

Muchísimos. Me hubiese gustado hacer de Chris Martin, de Coldplay, Robbie Williams o Juan Luis Guerra.

¿Sabe ya a qué cantante eligirá para la final?

Pues me hubiese gustado hacer de Raphael, pero ya lo han hecho este año y no puedo. A Raphael creo que lo podría haber hecho muy bien, porque mi madre es superfan y desde pequeño lo he escuchado mucho. Y pensaba hacer a Carlos Vives, pero al final me decanté por Manolo Escobar. No tengo ni idea de cantar como él, pero lo hago por pasármelo bien y como agradecimiento al público español.

¿Se hubiera atrevido a imitar a Marta Sánchez?

¡Sí! Yo quise, pero ella no y me dio mucha pena. Le propuse que hiciéramos juntos Colgando en tus manos, pero ella haciendo de mí y yo de ella. Al final me dijo que no, pero bueno. Hubiera sido una cosa bonita con los dos y hubiera quedado muy cómico. Al final esto es entretenimiento y pasárselo bien, más allá de que yo no tengo ni por asomo el registro de Marta.

Con su última canción juntos han zanjado ya del todo aquella polémica que supuestamente tuvieron...

Sí, como dices, fue una simple polémica. No fue nada real, ni una discusión que tuvimos ni mucho menos. Nos hemos llevado siempre bien. Y fue ella la que me llamó para hacer esta canción y le dije que por supuesto. Estoy muy agradecido.

Ha ganado tres galas, empatado con Mimi y María Villalón. ¿Se ve ganador de Tu cara me suena?

Eso ya dependerá del público. Por el personaje lo veo ahora mismo complicado para ganar. No creo que clave a Manolo Escobar porque no tengo nada que ver con él. Así que no creo que vaya a ser el ganador. Como ganadora veo a cualquiera de las que están arriba, a Soraya o a Mimi. Pero a mí me encanta María, me gustaría que fuera ella, porque es la que no tiene una carrera consolidada y no es muy conocida como artista. Se lo merece todo porque para mí ha sido un descubrimiento como artista y como persona. Soraya ya tiene éxito y tiene una gran carrera, Mimi es increíble lo que está haciendo y yo ya llevo muchos años. O sea, que me parecería bonito que ganara María.

¿A quién de sus compañeros se lleva ya como amigo?

¡A Manu! Lo adoro. He hecho muchas migas con él y nos llevamos brutal. A Mimi la quiero muchísimo, es una niña que es supertalentosa, estudiosa, aplicada, centrada... Soraya es espectacular, es una supermadraza, una superpareja, una superamiga... Luego a Anabel y Corbacho ya los conocía y es que me los llevaría a mi casa. Pero en general hemos hecho un gran grupo y nos han dicho que es la edición en la que más buen rollo y amistades se han creado. Los quiero mucho a todos.

¿El jurado ha sido más duro o benevolente de lo que pensaba?

Han estado correctos. Correctos con algunos, porque me hubiera gustado que todos ganáramos al menos una gala. Al final no es competir y me dio rabia cuando, por ejemplo, lo hacía muy bien Manu y no llegaba a ganar. A Brays le pasó lo mismo. A veces calcaban algunas actuaciones y yo pensaba: "Si no ganan con este, ¿cuándo van a ganar?". Yo, como jurado, hubiera tirado un poquito para todos, que estuviera más repartido. Aquí no hay competencia.

¿Se atrevería a definir en pocas palabras a cada miembro del jurado?

Sí, claro. Chenoa es la más exigente, la más técnica. Lolita es puro corazón. Llàcer es un gran descubrimiento y ya un gran amigo mío. Y Latre es un crack.

No puedo dejar de preguntarle por Venezuela. ¿Qué reflexión saca de lo que está sucediendo?

Estamos ante un momento clave y los venezolanos estamos muy esperanzados. Este es un buen comienzo de cerrar este ciclo tormentoso que hemos tenido durante muchos años. No queríamos pasar por esto y ya van 20 años y esperamos que no siga creciendo. Venezuela tiene que ser libre y demócrata.

Algunas voces de Podemos han calificado lo de Guaidó como un golpe de Estado. ¿Qué opina sobre esto?

Me parece que algunos políticos no se han enterado de que el golpe de Estado lo hizo el 10 de enero el señor Maduro. Un golpe de Estado creo que es cuando un político va en contra de la ley, la Constitución y el pueblo. Él se autoproclamó presidente, no hubo elecciones en Venezuela. El señor Guaidó ha sido legal, porque cuando no hay un presidente legítimo, un artículo dice que el presidente pasa a ser el de la Asamblea Nacional. Hace tres años, la oposición ganó la Asamblea, pero todos los demás parlamentos son simpatizantes y están a favor del régimen. Porque esto es un régimen narcocastrista totalitario.

Me parece irresponsable que gente como ellos [Podemos e Izquierda Unida] hablen y digan eso. El golpe lo dio Maduro y Guaidó es tan legítimo que ya está siendo reconocido por más de 30 países. Yo respeto todas las posiciones políticas, izquierda o derecha, pero lo que no tolero es la misera de un país. Yo no entiendo como mi país, que es millonario en riquezas naturales, tenga la pobreza que tiene y un billón por ciento en deuda. Ese para mí es un mal gobierno que no sirve para nada. Si alguien habla bien de este gobierno, para mí no tiene ningún tipo de credibilidad.

¿Ha tardado Pedro Sánchez en reconocer a Guaidó?

Me parece que lo ha hecho bien. Él también se tenía que asesorar, no podía salir al día siguiente a aceptarlo. Necesitábamos su reconocimiento porque España es para nosotros el país líder en la Unión Europea, el que nos representa a los latinoamericanos. Nos conquistaron, compartimos el idioma y la sentimos como la madre patria. Esperábamos que el gobierno español lo hiciera para que enseguida se le unieran más países del resto de Europa.

¿Conoce personalmente a Juan Guaidó?

No, no lo conozco, pero tengo referencias muy buenas por parte de amigos que tenemos en común. Me han hablado maravillas. Es un chico muy joven, está limpio y está muy bien preparado. Viene de una familia normal y su padre vive ahora en Tenerife, es taxista allí. A su papá lo escuché hablar el otro día y me gustó mucho. Es un hombre viajado y tiene mucha cultura. Guaidó ha sido líder en su universidad, llegó a estar preso lamentablemente hace unos años, pero creo que tiene una buena reputación.

¿Teme que se produzca una guerra civil?

Esto se puede complicar sí. No creo que haya nadie que sepa lo que vaya a pasar. Estoy en un chat con gente muy preparada y nadie se atreve a hacer predicciones. Hay varios escenarios posibles. El complicado llegaría si este hombre ilegítimo [Maduro] no sale y se produce una intervención internacional. Muchos países están abogando ya por la defensa de Guaidó y si entran en Venezuela militares de otros países ahí es donde yo no quisiera que se perdieran vidas. Bueno, más vidas de las que se han perdido ya. Esperemos que esto no suceda porque sería una pena.