Sara Carbonero, más cerca de volver a los deportes en Mediaset Ecoteuve.es 5/02/2019 - 19:46 0 Comentarios

La periodista ha pedido recuperar su puesto, aunque con "condiciones"

El regreso de Sara Carbonero a la televisión podría estar muy cerca. La periodista, que tiene que renovar su contrato con Mediaset en las próximas semanas, habría pedido recuperar su puesto de trabajo que dejó en los deportes de Telecinco.

Carbonero estaría barajando la posibilidad de cambiarse de cadena e incorporarse a Deportes Cuatro, según publica la revista Lecturas, una idea que podría motivar a la cadena ya que sería un valor añadido a la reformulación de su parrilla que el lunes 18 incorporará el nuevo programa de Carme Chaparro Cuatro al día.

Sin embargo, Sara ha puesto algunas "condiciones" para que su regreso sea una realidad y es que habría pedido realizar su trabajo desde Oporto, Portugal, para poder conciliar su vida profesional con la familiar. Su marido, el portero Iker Casillas, fichó por el equipo luso en 2015 tras salir del Real Madrid.

La periodista, que renovó su período de excedencia en 2017, pudo haber vuelto con un programa ligado a la moda y las tendencias hace tres años. "Hemos hecho un piloto, una prueba de un programa y tiene buena pinta, pero no te puedo decir mucho. Solo te digo que no es de deportes y es una idea chula, es algo bastante sorprendente", dijo. Sin embargo, el formato no salió adelante.