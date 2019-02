Una Esperanza Aguirre en apuros cuelga la llamada sorpresa de Risto Mejide: "Tengo visita" Ecoteuve.es 5/02/2019 - 18:21 0 Comentarios

La popular evita hablar con 'Todo es mentira' de una forma "muy educada"

Risto Mejide ha llamado en directo a Esperanza Aguirre en Todo es mentira para que pudiera dar sus explicaciones sobre la información publicada por El País de que la popular duplicó el gasto máximo legal en la campaña de las elecciones autonómicas en 2011.

Tras unos cuantos tonos, la popular descolgó el teléfono al fin: "¿Dígame?". "Buenas tardes, ¿Esperanza Aguirre?", replicó el publicista para presentarse después. "¡Ah, hola Risto, ¿qué tal?". "Muy bien, encantado de saludarte, nos habíamos visto en un Chester".

"Oye, para ser totalmente transparente. Estamos en directo en Todo es mentira, lo digo para que lo sepas", ha explicado Mejide a lo que Aguirre ha intentado 'escaparse' para colgar de inmediato: "Ah, ya, ya, ya. Es que lo siento porque acaban de llamar a la puerta y ha venido una visita. Un beso muy fuerte, chao".

"¡Un momento!", pedía Risto aunque ya tarde. "Bastante educada ha sido, se ha inventado una cosa para no decirte lo que estaba pensando", ha dicho Castelo con humor pidiendo un aplauso a Esperanza Aguirre. "He sido honesto y he pecado de honesto al decir que estaba en directo".

Buen intento, @ristomejide ???? y con la verdad por delante. Lástima que Esperanza Aguirre tuviera visita... mañana llama tú a la puerta ????#TodoEsMentira21 @todoesmentiratv pic.twitter.com/1fpw5qb4as — Que no salga de aquí (@quenosalga) 5 de febrero de 2019